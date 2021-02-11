摩根大通亞洲：ADR跑贏同業 理想汽車購24253

觀察三隻於美國上市新能源概念汽車股：理想、蔚來及小鵬的ADR今年以來表現，以理想汽車跑贏，其ADR今年來升幅約4%，蔚來及小鵬則分別跌近13%及4%。

理想過去1個月則於30美元至35美元之間上落，如投資者認為後市有望再挑戰35美元高位，以周四收市價計大概有10%上望空間。故在窩輪的條款選擇上，如參考上述理想ADR走勢的話，可選擇價外幅度約10%的條款，如理想購24253，行使價129.29港元，實際槓桿約2.8倍，明年2月25日到期。較樂觀的投資者，亦可參考理想ADR去年底的上市高位47.7美元，購入一些較價外的，如理想購24251，行使價165.65港元，實際槓桿約3.5倍，明年2月11日到期。

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