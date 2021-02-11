瑞銀亞洲：發布新手機刺激 小米留意購12770

上周五整體科技股都有跌幅，亦拖累恒生科技指數跌1.9%，收報6589點。ATMX中小米（1810）近日發布新手機的推出，董事長兼創辦人雷軍更表示有信心3年內在手機市場排名第一，消息曾刺激股價，但上周五股價則下跌約3.2%，收報25.45港元。如投資者認為股價下跌只屬短暫情况，看好小米後市表現可留意小米認購12770，行使價31.25元，2021年11月到期，有效槓桿約8.6倍。

另一隻科技股阿里（9988）繼續受公司醜聞影響跌近2.5%，收報184元。根據瑞銀上周五紀錄，有資金流入阿里認購證博反彈，如投資者看好可留意阿里認購14836，行使價219.08元，2021年11月到期，有效槓桿約9.1倍。

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[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]