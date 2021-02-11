何啟聰：股價曾失80元 快手牛證吼56134

快手（1024）上周五跌幅顯著，低位曾急跌約6%至80元以下，收市跌逾4%，險守80元關口。有官媒發表評論文章，指要防範直播亂象危害未成年人，市場憂慮視頻股或面對更多監管風險，短線觀望能否在上市低位78.6元止跌，向上以上試90元為目標。

快手急跌，吸引好友趁機入場，中距離牛證亦見資金考慮。中距離快手牛證的槓桿，較活躍認購證的實際槓桿高，對短線部署或較吸引。看好可考慮快手牛證56134，收回價72元，行使價69元，槓桿比率約6.4倍。相反看淡或可留意快手熊證56404，收回價90元，行使價93元，槓桿比率約6.1倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]