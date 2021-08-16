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2021年8月16日星期一
李順威 牛熊共舞
投資策略
暑假6租樓熱點 內地生租客佔一半 大圍逾八成租客內地生 沙田市中心放租盤不足10個
白石角啟德成內地生租樓新寵
大學內地生人數比例屢創新高
十大屋苑僅7成交 農曆新年後半年低
薈藍折實均呎逼2.5萬 盡推60伙開放式戶
公布拆樓後 柏傲莊III首錄3宗終止交易
Nuveen徐家傑：美國經濟好通脹升 股市房地產看俏
另類投資平台安投 瞄準專業投資者客戶
經絡張顥曦：樓價成交「背馳」屬暫時
API加快按揭申請 無意以回佣作競爭
先瑞達產品發展領先 研發成熟
歸創產品全面 心瑋產品夠專
毛記伙網媒拓IT業招聘網站 料由陳強領軍 近年積極多元化發展
經濟學家徐家健收購Youtube頻道「啱Channel」
陳茂波為反制法辯護 稱可增防禦部署
運通將推Mobile POS 商戶可在手機接受信用卡付款
營銷平台︰騰訊阿里破冰有利中小企
3香港借虛幣推廣5G 研接受用於支付月費
聯想SSG業務冀毛利率倍翻 收入保雙位增長
百度：港具發展無人駕駛技術條件 助打開國際窗口 建議港府主動接洽相關企業
目標2024年入直路 學者：最大挑戰是法規
自動駕駛擬立法 安全最受重視
三大商業化路徑普及無人車
回收麵包釀手工啤 減廚餘兼升級再造
4創辦人同為科大南亞裔學生
張兆聰：招行績佳 中線續看好
陳智鑾：低息環境下不用急於贖樓
環球經濟數據
劉思明：績優增派息 中移Call 23117
張兆聰：中移息高兼有回A概念
洪龍荃、蔡銳：Shockwave進收成期 績後回吐可趁機吸
《幫你格價》：人幣看俏 高息定存料賺息賺價
沈永年：內地防疫政策嚴謹
陸振輝：人生如逆旅 我亦是行人
趙海珠：美元升近阻力 今年稍後或縮表
陳大為：不確定市况下勿重倉操作
黃德几：光大綠色環保向上突破 伺機跟進
陸振球：債息向上買美地區銀行股ETF
陸振球：港股跑輸樓巿 未必有利經濟
林少陽：移民潮加劇香港人口老化
技術取勝：煤氣醞釀突破橫行區
謝偉銓：慎防樓市過熱 入市量力而為
李聲揚：順豐購嘉里物流 蘇州過後無艇搭
蔡金強：李在鎔獲釋 一切都是deal
徐家健：用荷蘭式拍賣打擊黃牛值得嗎？
艾雲豪：兩個東奧為後世鋪墊的征途
蘇沛豐：寶勝受惠全民健身國策
李順威：聯儲局縮表 不等於很快加息
劉思明：炒作氫能概念 留意中石化
何啟聰：股價曾失80元 快手牛證吼56134
瑞銀亞洲：發布新手機刺激 小米留意購12770
摩根大通亞洲：ADR跑贏同業 理想汽車購24253
周顯：日搞賭業一頭煙
王弼：美股市寬趨窄 不宜進取
曾淵滄：中移動增長股變公用股
湯文亮：若要武統 先留退路？
陳永傑：宜為兩年後加息做準備
廖偉強：內循環購買力驚人
布少明：水向低流 二手頻破頂
馬泰陽：息低資金多 一手旺上旺
本木旺中帶靜 設計洋溢東瀛風
君傲灣均呎連升7個月勢破頂
港安老院引北歐式服務
李順威：聯儲局縮表 不等於很快加息
【明報專訊】近周聯儲局多名成員表態支持縮表，看來Jackson Hole會議或者9月份聯儲局會議都有機會發出信息了。這將會是市場的焦點。本期先說聯儲局的信息。
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