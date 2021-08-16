陸振輝：人生如逆旅 我亦是行人

首先要知足常樂。如果想把一切欲望都得到，最後結果往往是失去一切。平安是幸，知足是福，清心是祿，寡欲是壽。這樣就可以活一天，賺一天了。

其次要令自己活在當下。對於已經發生的事，就由它遠去；正在發生的事，不要過於困擾；還沒發生的事，不要想太多，這就是最好的退休方式。

還有是不要太斤斤計較。「人生如逆旅，我亦是行人」，每個人都是紅塵過客，有什麼值得計較呢？成敗得失總難論英雄，反而快樂和健康才是最重要的事。

人生一輩子，其實只是活給自己看。生活終究是自己的，這個世界上沒有人可以長生不老，身外物也不可以永遠存在。因此必須要善待自己，別讓自己太為難。肩上的責任和壓力太大，就會無法面對餘生了。但同時也要注意不要去過分地爭名奪利，要把生活放慢、要把江湖看淡。你看得愈淡泊，就會活得愈豐盛。該釋懷的釋懷，該放下的放下，不要再為難自己，委屈自己，不要再逞强，不要再掛慮。你早已經過了任性的年齡，生命已經不容許你再去糟蹋。要知道「我們不是因為年老而停止玩樂，我們是因為停止玩樂才會變老」。如果肯放下世俗的枷鎖，那你的愉快生活之門就會徐徐為你開啟了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]