經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：人幣看俏 高息定存料賺息賺價

【明報專訊】香港多家銀行推出的人民幣定期存款息率都比港元定存吸引，不少銀行都推出2厘以上的高息，甚至有銀行提供高達10厘的高息回報（當然有附帶條款）。如果要做人民幣定期存款，哪一家銀行的人仔定存最抵呢？當中還要留意將港元兌換人民幣，有機會賺息賺價或賺息蝕價。如做長年期定存必須長期看好人民幣匯價。

明報記者 龍彩霞

花旗最新發表報告，預期下半年人民幣存在一定升值空間，原因有四：第一，人民銀行對人民幣匯率干預程度或有限；第二，國際指數納入中國標的使得國際投資者更多買入人民幣資產；第三，人民幣資產收益率仍相對吸引；第四，輸入型通脹的上升，加上出口增長依然強勁，表明在短期之內，人民銀行仍會對人民幣走強作出一定的容忍。由於中國是疫情期間經濟率先復蘇的國家，在長達一年多的復蘇期後，預計2021年下半年增長勢頭可能放緩。

通脹方面，預計工業通脹壓力可能持續存在，生產者價格指數（PPI）可能會在未來幾個月保持8%的上方。政策方面，花旗預計，2021年下半年政策的收緊可能更加顯著，但總體而言，花旗認為央行將保持格外謹慎，以避免對市場造成衝擊。

花旗：下半年人民幣有升值空間

若手持1萬元（人民幣，下同）資金，只做一般存款，以大新為例，12個月定存為0.6厘，1個月定存為0.4厘。例如1萬元存款12個月利息，每年利息收入為60元。如果大家勤力尋找高息存款，利息回報可以多出3倍。以中信國際銀行為例，如果存放新資金達1萬元，1個月息率為1.85厘，12個月達2.65厘，利息收入由185元至265元。除了信銀國際外，交銀香港的存款息率12個月稍較中信國際為低，只有2.3厘，但其6個月定存卻吸引，達2.35厘，較12個月息率為高。

「食息一族」若資金較為豐厚，可捕捉投入新資金以享短期高息的機會。如信銀國際及南商都推出7日高息存款優惠，存款息率達10厘，其中南商須達3萬元或以上。

富邦銀行則需要開立定存戶口存入10萬元，便可獲1個月8.8厘年息，3個月也可以達4.88厘年息。若有新資金達30萬元或以上，存款期最長達12個月，息率達2.3厘，而投入100萬元新資金，息率2.5厘。華僑永亨則要20萬元新資金，2個月可獲2厘，而6個月則達2.6厘，12個月只有2.7厘。惟暫時未有7天短期高息。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享分析，人民幣獲官方指導下，不會持續走弱，預料離岸人民幣會維持在6.4水平，甚至會有機會升至6.28。王良享認為，在科技公司受到打擊後，教育公司的政策突然發生變化，引起對股票市場一系列行業擔憂，避險情緒在中國出現。房地產行業融資限制及新冠疫情擴大的迹象也對增長預期構成壓力，人民幣匯價長線來說未必會急挫，建議可敍做6個月或更長的人民幣定存計劃，以鎖定利息回報。

特高息一般給予超短期新資金

至於華僑永亨財資處李若凡表示，人民幣上周走勢偏弱之後回升，主因是美元全面下跌，至於經濟數據方面，早前公布的中國7月社融增量、新增人民幣貸款，以及M2均不及預期。除了地方政府發債緩慢，意味着疫情和極端天氣可能打擊了融資需求。

展望未來，若8月信貸數據繼續轉弱，央行或再度降準。除以因素影響人民幣走勢外，美元因素也不可不提，若美元進一步上升，因為美國經濟數據持續改善，現時觀察美元在區間波動，人民幣走勢較為平穩，預期會在6.45至6.5內波動。

除了超短期高息人民幣存款，這類存款均以新資金作為招徠，但亦有部分給予存戶高息，不需要存入新資金。如果要超過1厘存款息率，包括有中銀香港（2388）、東亞（0023） 、招商永隆（0096）及華僑永亨。以中銀香港為例，存戶要選用「綜合理財服務」的個人客戶經網上銀行或手機銀行1萬元人民幣以上開立1、3、6或12個月「現有資金特優定期存款 」，存戶若己是其「中銀理財」客戶，12個月存款期可獲1.5厘。招商永隆在網上開戶，承做人民幣存款，1個月已達2.25厘，存款額要達10萬元至99.99萬元。華僑永亨則存入2萬元，3個月則可獲2.25厘年息。

虛擬銀行藉優惠利息吸客

至於虛擬銀行也有優惠，而一年定期存款以小米（1810）旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank）的2.3厘作招徠，其存款額只需1000元起，而可以有1個月至12個月存款期可以選擇。其中1個月則較低，只有1.4厘。

最後是有機構標榜高息但其實是人民幣掛鈎存款，這不等同人民幣定期存款，不受存款保障計劃所保障。存款保障計劃保障存款人，一旦計劃的成員銀行倒閉，存款人將可獲得賠償。此外，投資人民幣掛鈎存款產品也不等同直接購買貨幣。人民幣掛鈎存款其實是包含衍生工具（例如人民幣期權）的結構產品。

人民幣匯率的升跌會影響人民幣掛鈎存款的最終回報，倘匯率走勢與預期相反，最終的潛在虧損便可能抵消（或甚至超過）潛在回報（即所收取的利息）。此外，人民幣掛鈎存款通常與香港的離岸人民幣匯率（稱為CNH）掛鈎。雖然在岸人民幣（稱為CNY）及離岸人民幣所指的是同一種貨幣，但它們是分別在兩個市場上買賣，受到並不完全一樣的因素影響。CNY與CNH的匯率未必相同，它們的匯率走勢亦可能不一樣。若存做人民幣定存，除了比較高息外，最好是不急於轉換為其他貨幣，以防匯率風險。

[幫你格價]

上 / 下一篇新聞

暑假6租樓熱點 內地生租客佔一半 大圍逾八成租客內地生 沙田市中心放租盤不足10個
暑假6租樓熱點 內地生租客佔一半 大圍逾八成租客內地生 沙田市中心放租盤不足10個
白石角啟德成內地生租樓新寵
白石角啟德成內地生租樓新寵
大學內地生人數比例屢創新高
大學內地生人數比例屢創新高
十大屋苑僅7成交 農曆新年後半年低
十大屋苑僅7成交 農曆新年後半年低
薈藍折實均呎逼2.5萬 盡推60伙開放式戶
薈藍折實均呎逼2.5萬 盡推60伙開放式戶
公布拆樓後 柏傲莊III首錄3宗終止交易
公布拆樓後 柏傲莊III首錄3宗終止交易
Nuveen徐家傑：美國經濟好通脹升 股市房地產看俏
Nuveen徐家傑：美國經濟好通脹升 股市房地產看俏
另類投資平台安投 瞄準專業投資者客戶
另類投資平台安投 瞄準專業投資者客戶
經絡張顥曦：樓價成交「背馳」屬暫時
經絡張顥曦：樓價成交「背馳」屬暫時
API加快按揭申請 無意以回佣作競爭
API加快按揭申請 無意以回佣作競爭
先瑞達產品發展領先 研發成熟
先瑞達產品發展領先 研發成熟
歸創產品全面 心瑋產品夠專
歸創產品全面 心瑋產品夠專
毛記伙網媒拓IT業招聘網站 料由陳強領軍 近年積極多元化發展
毛記伙網媒拓IT業招聘網站 料由陳強領軍 近年積極多元化發展
經濟學家徐家健收購Youtube頻道「啱Channel」
經濟學家徐家健收購Youtube頻道「啱Channel」
陳茂波為反制法辯護 稱可增防禦部署
陳茂波為反制法辯護 稱可增防禦部署
運通將推Mobile POS 商戶可在手機接受信用卡付款
運通將推Mobile POS 商戶可在手機接受信用卡付款
營銷平台︰騰訊阿里破冰有利中小企
營銷平台︰騰訊阿里破冰有利中小企
3香港借虛幣推廣5G 研接受用於支付月費
3香港借虛幣推廣5G 研接受用於支付月費
聯想SSG業務冀毛利率倍翻 收入保雙位增長
聯想SSG業務冀毛利率倍翻 收入保雙位增長
百度：港具發展無人駕駛技術條件 助打開國際窗口 建議港府主動接洽相關企業
百度：港具發展無人駕駛技術條件 助打開國際窗口 建議港府主動接洽相關企業
目標2024年入直路 學者：最大挑戰是法規
目標2024年入直路 學者：最大挑戰是法規
自動駕駛擬立法 安全最受重視
自動駕駛擬立法 安全最受重視
三大商業化路徑普及無人車
三大商業化路徑普及無人車
回收麵包釀手工啤 減廚餘兼升級再造
回收麵包釀手工啤 減廚餘兼升級再造
4創辦人同為科大南亞裔學生
4創辦人同為科大南亞裔學生
張兆聰：招行績佳 中線續看好
張兆聰：招行績佳 中線續看好
陳智鑾：低息環境下不用急於贖樓
陳智鑾：低息環境下不用急於贖樓
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：績優增派息 中移Call 23117
劉思明：績優增派息 中移Call 23117
張兆聰：中移息高兼有回A概念
張兆聰：中移息高兼有回A概念
洪龍荃、蔡銳：Shockwave進收成期 績後回吐可趁機吸
洪龍荃、蔡銳：Shockwave進收成期 績後回吐可趁機吸
沈永年：內地防疫政策嚴謹
沈永年：內地防疫政策嚴謹
陸振輝：人生如逆旅 我亦是行人
陸振輝：人生如逆旅 我亦是行人
趙海珠：美元升近阻力 今年稍後或縮表
趙海珠：美元升近阻力 今年稍後或縮表
陳大為：不確定市况下勿重倉操作
陳大為：不確定市况下勿重倉操作
黃德几：光大綠色環保向上突破 伺機跟進
黃德几：光大綠色環保向上突破 伺機跟進
陸振球：債息向上買美地區銀行股ETF
陸振球：債息向上買美地區銀行股ETF
陸振球：港股跑輸樓巿 未必有利經濟
陸振球：港股跑輸樓巿 未必有利經濟
林少陽：移民潮加劇香港人口老化
林少陽：移民潮加劇香港人口老化
技術取勝：煤氣醞釀突破橫行區
技術取勝：煤氣醞釀突破橫行區
謝偉銓：慎防樓市過熱 入市量力而為
謝偉銓：慎防樓市過熱 入市量力而為
李聲揚：順豐購嘉里物流 蘇州過後無艇搭
李聲揚：順豐購嘉里物流 蘇州過後無艇搭
蔡金強：李在鎔獲釋 一切都是deal
蔡金強：李在鎔獲釋 一切都是deal
徐家健：用荷蘭式拍賣打擊黃牛值得嗎？
徐家健：用荷蘭式拍賣打擊黃牛值得嗎？
艾雲豪：兩個東奧為後世鋪墊的征途
艾雲豪：兩個東奧為後世鋪墊的征途
蘇沛豐：寶勝受惠全民健身國策
蘇沛豐：寶勝受惠全民健身國策
李順威：聯儲局縮表 不等於很快加息
李順威：聯儲局縮表 不等於很快加息
劉思明：炒作氫能概念 留意中石化
劉思明：炒作氫能概念 留意中石化
何啟聰：股價曾失80元 快手牛證吼56134
何啟聰：股價曾失80元 快手牛證吼56134
瑞銀亞洲：發布新手機刺激 小米留意購12770
瑞銀亞洲：發布新手機刺激 小米留意購12770
摩根大通亞洲：ADR跑贏同業 理想汽車購24253
摩根大通亞洲：ADR跑贏同業 理想汽車購24253
周顯：日搞賭業一頭煙
周顯：日搞賭業一頭煙
王弼：美股市寬趨窄 不宜進取
王弼：美股市寬趨窄 不宜進取
曾淵滄：中移動增長股變公用股
曾淵滄：中移動增長股變公用股
湯文亮：若要武統 先留退路？
湯文亮：若要武統 先留退路？
陳永傑：宜為兩年後加息做準備
陳永傑：宜為兩年後加息做準備
廖偉強：內循環購買力驚人
廖偉強：內循環購買力驚人
布少明：水向低流 二手頻破頂
布少明：水向低流 二手頻破頂
馬泰陽：息低資金多 一手旺上旺
馬泰陽：息低資金多 一手旺上旺
本木旺中帶靜 設計洋溢東瀛風
本木旺中帶靜 設計洋溢東瀛風
君傲灣均呎連升7個月勢破頂
君傲灣均呎連升7個月勢破頂
港安老院引北歐式服務
港安老院引北歐式服務