洪龍荃、蔡銳：Shockwave進收成期 績後回吐可趁機吸

我們在上一篇文章提到，Shockwave產品倘被入美國公營醫保，對公司的前景會有極大的催化作用。美國的醫療保險制度與世界大部分地區不同，政府沒有為普通市民提供醫療保障，因此我們經常會聽到缺乏私人醫療保險的市民住院後被天價醫療費用逼至破產的悲劇。那什麼是聯邦醫療保險Medicare呢？Medicare是美國的特殊公營醫療保險，但只為65歲以上長者及殘疾人士提供保障。Medicare旗下有多個醫療費用報銷計劃，篇幅所限我們不能在此詳述。

我們主要討論與Shockwave有關的兩個計劃：Transitional Pass-Through Payment（TPT）與New Technology Add-On Payment（NTAP），兩者均為資助長者及殘疾人士使用高科技醫療產品而設，每三年重新批核一次。TPT為醫院以外的醫療服務報銷，例如診所或私人手術中心，NTAP則為住院病人提供報銷。

C2導管納醫保 變相政府間接購買

在今年中，Shockwave宣布其用於治療心血管鈣化的C2導管已成功獲納入Medicare旗下的TPT計劃，並於今年7月1日生效。在剛出爐的第二季業績報告中，Shockwave證實C2導管將於今年10月1日起加入NTAP計劃，比市場預期提早半年。

這意味着在美國C2導管的主要目標人群大部分都可取得政府醫保報銷，變相由政府間接購買，而C2每條售價為4700美元，是Shockwave單價最高的產品，獲政府補貼無疑是重大利好消息。

Shockwave第二季度業績表現理想，收入按年大增444%至5590萬美元，遠超市場預期，毛利率由上季75%升至82%。在收入增長遠遠拋離營運開支的增速下，營運槓桿（operating leverage）正在大幅上升，本季每股虧損已下降至0.01美元，可以說公司已渡過最艱難的燒錢期並進入收成期，季績後第二天公司股價出乎意料地下跌了近一成，對經過深入研究的投資者來說是個難得的買入機會！

（執筆之時，筆者及其客戶持有SWAV）

中原博立研究團隊

[洪龍荃、蔡銳 明智博立]