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4創辦人同為科大南亞裔學生

【明報專訊】啤酒基本原材料包括水、澱粉、酵母，以及用於調味的其他成分，如啤酒花（一種桑科植物，又稱蛇麻）等。釀造啤酒的過程，其實就是先將澱粉轉換成被稱為「麥汁」的含糖液體，再利用酵母將麥汁發酵成為含有酒精的啤酒。其中，第一個步驟稱為澱粉糖化，澱粉源通常是大麥麥芽，將它與熱水混合後形成麥汁。

獲多項獎金及資助 短期毋須融資

因此，用麵包、薄餅餅底或鬆餅作為部分澱粉源，代替部分大麥麥芽都可行。Toast在英國亦有回收鬆餅來釀造手工啤酒，尤其是有鬆餅在壓製時形狀偏差，不便推出發售。Deevansh Gupta估計，賣不出的白飯和意大利粉都可以用來釀造啤酒，只是暫時未有人試驗。

Breer的4名創辦人都是科技大學的南亞裔學生，分別主修市場推廣、工程、經濟、管理等。其中3人今年將升讀4年級（包括Gupta），1人將升讀3年級。由於融合減廢和升級再造的理念，該公司在多個創業比賽都獲獎。其中，在「科大─信和百萬獎金創業大賽2021」中，公司奪得象徵第一的白金獎、團隊金獎及電梯募投獎，合共獲得50多萬元獎金。在中文大學創業研究中心舉辦的「香港社會企業挑戰賽2020-2021」，公司是兩隊亞軍隊之一。

在貿易發展局主辦的「創業快綫」，該公司是10家優勝初創企業之一，並奪得「社會影響大獎」。此外，公司參加了科技園為期一年的前期培育計劃，獲得10萬元種子基金。由於獲得這些獎金和資助，4人亦不希望輕率稀釋股權，所以短期內都不會引入其他投資者。

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