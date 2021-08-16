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回收麵包釀手工啤 減廚餘兼升級再造

【明報專訊】香港每日都棄置約3662噸廚餘，佔棄置於堆填區都市固體廢物總量約34%，為最大類別。有本地初創企業效法英國公司，回收剩餘的白麵包來釀造手工啤酒，將它重新帶進食物供應鏈，既可以減少將廚餘運往堆填區變成廢物，同時又可以升級再造（Upcycling），轉化成有經濟價值的東西。

明報記者 薛偉傑

Breer Limited共同創辦人兼首席營銷官Deevansh Gupta表示，公司4名創辦人都是香港科技大學學生，會萌生回收麵包來釀造手工啤酒的意念，因有一次他們在一家餐廳吃晚飯，看到餐廳員工準備棄置很多未賣出的麵包。他們在好奇之下，追問餐廳員工，獲回覆稱，每日都會預多了麵包，難免有賣不出的要棄置。於是，他們上網搜尋資料，看看剩餘麵包這個問題在外國有沒有解決方案。

複製英「共益企業」商業模式

他們發現，英國有兩家企業做得不錯，其中成立於2016年的Toast Ale Ltd，在英國大量回收賣不出的麵包，交給合作的啤酒廠釀造手工啤酒，盈利全部作慈善。該公司更在2017年9月獲得「共益企業」認證，成為英國第一個獲得該項認證的啤酒品牌。「共益企業」（B Corporation）是指有關企業運用商業力量，解決環境和社會問題，建設更具包容性及可持續發展的商業模式，並獲得國際非牟利組織「共益實驗室」（B Lab Global）驗證。英國在2017年出現另一家企業Crumbs Brewing，同樣是回收剩餘的麵包來釀造手工啤酒。

之後，他們開始研究香港的情况，發現食肆會棄置剩餘麵包之外，連鎖超市、便利店及麵包店的棄置量更大。其中，連鎖超市和便利店棄置食物當中，超過40%是麵包。所以，他們在去年8月成立Breer Limited，計劃在香港複製回收麵包釀啤酒的商業模式。

該公司接觸香港其中一家大型連鎖麵包店集團，多次在一間廠房回收白麵包，每次都回收到300公斤，並將這些白麵包交給香港一些手工啤酒廠代工試產，發覺可以代替30%的大麥麥芽使用量，每批次300公斤白麵包可以用來釀製成4000公升手工啤酒。

300公斤白麵包釀4000公升啤酒

該公司已多次試產用回收白麵包釀製的手工啤酒，計劃用於零售的罐裝，亦打算供貨給酒吧的桶裝。其中，一家位於中環的英式酒吧月前曾購入3桶試賣（每桶30公升），在一星期內沽清。

大約在本文見報時，會正式推出首批4000公升產品，分成9000罐和30桶兩種包裝。其中，罐裝會批發給幾家網店和實體店銷售，每罐批發價20元，零售價介乎30至35元，該公司網站也會銷售。至於桶裝，計劃供貨給酒吧和其他食肆。

每罐批發價20元 零售價30至35元

由於他們4人未畢業，只能在課餘時間打理公司，加上以財務穩健為先，所以短期內未能做到定期回收白麵包。每次從那間麵包廠回收300公斤白麵包，交給手工啤酒廠釀製成4000公升的手工啤酒，完全賣出之後，才會回收第二次。

Gupta承認，公司在分銷方面暫時較弱，因此有意和代工的手工啤酒廠商議加強合作關係，希望借助其成熟的分銷網絡來分銷產品。雖然是初次創業，但他認為，在穩紮穩打，每賣出一批啤酒後才去生產第二批的情况下，風險有限，預期明年第四季公司可錄得營運盈利。另外，他們曾經嘗試回收剩餘的薄餅餅底來釀製成另一種口味的手工啤酒，當站穩陣腳後，會以樽裝形式推出，成為第二款產品。

[新經濟新天地]

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