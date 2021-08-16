三大商業化路徑普及無人車

據百度年報，去年研發費用按年增6.3%至195.1億元（人民幣，下同），雖然總額不及阿里巴巴（9988）和騰訊（0700），但研發費佔收入比例達到18.2%，遠超阿里的8.5%和騰訊的8.1%，為BAT之首。

京穗等地推共享無人車call車平台

但作為一間企業不可能只顧投入不問回報，李彥宏在今年第一季業績會議中，首次明確提到自動駕駛的三大商業化路徑，包括已在北京、廣州、長沙和滄州提供共享無人車的call車平台；作為技術提供者，為不同車企旗下品牌提供自動駕駛系統，包括提供高精地圖、自動泊車等等輔助駕駛服務和小度車載系統，目前已至少與10多間車企達成戰略合作關係；以及今年1月和吉利汽車（0175）母公司吉利集團合營智能汽車公司集度汽車，生產下一代智能電動汽車。

除了這三大商業路徑，百度近年亦與伙伴企業開放合作，推出多款具備不同功能的「小物種」無人車，例如與金龍客車合研自動駕駛小巴阿波龍可作為接駁車行駛於園區、景點、展館、住宅區等，已經在全國30多個城市運營，8月5日在廣州發布的第二代具備更多新技術和功能，例如車身玻璃可變成展示屏，能作為廣告車、宣傳車甚至是流動店舖。此外，與新石器合作研製的無人駕駛物流車能應對多種要求的無接觸物流，在疫情期間便曾負責防疫所需的送餐、物資等等無人運送。