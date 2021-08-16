自動駕駛擬立法 安全最受重視

除了法律保障，無人車的安全性也是用戶最大關注點。「無人車確實不是百分百安全，但一定會比有人開車更安全」，百度（9888）智能駕駛事業群副總裁尚國斌道：「因為發展無人駕駛的本質就是安全，技術研發都是以解決安全問題為最重要方向」。他解釋，絕大多數交通意外都是人為造成，相反自動駕駛系統是以安全為最核心的判斷標准，所以無人車不會超速，不會隨便切線，是一個會嚴格遵守交通規則的好孩子。

「無人車是嚴守交通規則的好孩子」

無人車的安全行駛依賴於自動駕駛系統的感知決策和執行，也就是對路况進行預判，但正如人一樣，無人車預判也會存在盲點。尚國斌指出，無人車的錯誤是能夠通過自動駕駛系統的不斷提升去進化改善，但部分情况是很難完全依賴自身傳感器來百分百覆蓋，如果能通過路上的一些設備去提供額外信息，便能夠輔助無人車作出更安全的判斷。而這便促使百度研發出可實時監測路况，達到「車路協同」的ACE智能交通引擎，利用設置在道路上的鏡頭、感應器、雷達等反映路面狀況，提供靜態數據，再加上來自無人車的動態數據共同運算，令自動駕駛系統能更全面針對交通狀况作出最安全的預判和行動。

設「車路協同」ACE智能交通引擎

ACE智能交通引擎的價值不只是服務於自動駕駛，對城市交通管理也起了重大作用，百度現時與廣州市黃埔區政府合作，開拓智能網聯汽車與智慧城市基礎設施融合發展，利用ACE智能交通引擎同時進行交通管理，例如提升信息監控、商用車管理、違例泊車、交通燈失靈等；而更重要是，政府可以參考相關的數據去分析城市規劃，例如違規泊車嚴重地區是否涉及停車場不足等，從而更精準投放資源改善管理，讓市民成為最終受益者。尚國斌相信，這個模式是未來中國智慧城市發展的大方向，預期會推廣至更多城市，而百度將作為技術的提供者，參與到中國智慧城市的發展之中。