目標2024年入直路 學者：最大挑戰是法規

百度現處第五階段「去安全員」初期

尚國斌形容，這條賽道可分為6個階段，其中前三個階段屬於測試階段，即無人車從實驗到道路測試的過程，滿足到一定條件才能進入第四階段，也就是載人運營的初階，但仍需要有安全員坐在無人車內。當無人車可以「去安全員」便進入第五階段，而最後階段便是大規模運營。尚國斌指出，百度現時處於第五階段初期，在北京、長沙、廣州逐步將無人車「去安全員」，會循序漸進到一定水平，無人化比例加快遞增。

同業中擁最多無人車營運城市

現時百度在同業中擁有最多無人車營運城市，按照計劃，未來兩至三年會擴展到30個城市共3000輛無人車，為300萬用戶服務。尚國斌進一步透露，公司預期是2024年至2025年左右具備全國大規模的載人運營（見表），這不單意味着從成本效應可行、無人車營運的商業模式可行，更意味着在馬拉松比賽中百度將率先進入最後直路。

據去年發改委公布《智能汽車創新發展戰略》，提出2025年要實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用；廣州市7月亦宣布自動駕駛混行（有人駕駛與無人駕駛並存）試點工作，規劃到2025年分五個階段完成不同混行環境比例、車路協同參與度等大規模城市交通試驗。清華大學未來交通研究中心主任吳建平指出，自動駕駛商業化落地會推動技術加快成熟，再反過來加速商業化規模，所需時間將較摸索階段大幅減少，不過從混行到完全無人駕駛期間，最大挑戰是針對無人駕駛的政策法規、監管制度與標準體系的建立與完善，目前廣州等地方政府與企業合作累積更多自動駕駛管理和營運經驗，也是為了成熟之後把經驗輻射到其他城市，構成更大的自動駕駛市場。

政策法規為自動駕駛打開綠燈，成本則是企業落實商業化的一道坎，今年6月，百度發布第五代共享無人車Apollo Moon，其造價只需48萬元（人民幣，下同），以車齡5年換算，每個月成本8000元相當於現時call車公司僱用一名網約車司機的成本。尚國斌更表示，要爭取Apollo Moon每兩年造價降低30%至50%。以此計算，即到2024年每輛Apollo Moon的造價會接近現時主流新能源車市場的價格區間。