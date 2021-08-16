經濟

百度：港具發展無人駕駛技術條件 助打開國際窗口 建議港府主動接洽相關企業

【明報專訊】本港早於2017年公布的《香港智慧城市藍圖》，提及自動駕駛是作為香港「智慧出行」的一項措施，但4年過去仍只停留在小量測試階段，鄰近的廣州和深圳已開始有無人車營運。作為自動駕駛技術龍頭之一，百度（9888）智能駕駛事業群副總裁兼智能交通業務總經理尚國斌反而認為香港發展自動駕駛的條件其實不遜內地城市，且是內地企業將自動駕駛業務走出國際的重要窗口，建議港府主動向相關企業拋橄欖枝，共同加快推進自動駕駛發展。

明報記者 陳子凌 廣州報道

據運輸署統計，截至今年4月只有6間機構共11部自動駕駛汽車獲政府批准進行測試，平均一年不足3部車，對比之下，單是廣州去年已有5間企業共71輛自動駕駛汽車進行自動駕駛測試，甚至已經有專門由無人車提供服務的call車平台，例如百度及廣州企業文遠知行。

技術上可以做到右軚標準

百度現時在北京、廣州、長沙及滄州4個城市提供共享無人車服務，對於香港市場，尚國斌表示，公司對於落地香港展開自動駕駛測試、研發與運營持續保持高度關注，早在2018年便專門研究過無人車左右軚問題，證明從技術上可以做到右軚標準。尚國斌更指出，香港司機遵守交通規則的意識很高，車輛行駛有序，交通環境對無人車的測試和營運在技術上應該可以更快落地。

尚國斌進一步表示，在香港營運對自動駕駛企業而言將帶來三個貢獻，第一是香港擁有適合營運的成熟商業市場，企業「肯定要看到商業化機會，而香港毫無疑問就擁有這機會」；第二個原因是如果能在香港做好自動駕駛業務，將會是自動駕駛企業面向國際化市場的重要窗口。「無人駕駛技術沒有語言障礙和文化壁壘，市場機會必然面向全球更大市場」。在香港做得好自動駕駛，將能夠起到標竿作用，能讓內地業界有機會觸及到東南亞、歐洲等其他海外國家，「從這個層面來看，我覺得香港這方面的意義是非常大」。

「香港最大優勢一定是人才」

第三個原因是香港不乏人工智能領域的專家學者，香港從研究到理論各個學術層面均具備非常好的基礎。尚國斌舉例，百度與內地大學均有合作，「很多前瞻技術都是借助產、學、研的合作來共同推動，而香港最大的優勢一定是人才」。

今年5月，運輸及房屋局向立法會交通事務委員會建議，擬在明年上半年提交草案修訂《道路交通條例》，以新的發牌方式方便無人車進行測試，以及豁免不適用於自動駕駛汽車的條文。修例雖掃除自動駕駛汽車在香港測試和使用的障礙，但不等於企業就會因此被吸引過來。

「政策法規是一方面，香港可以考慮更積極主動和內地相關的科技企業溝通，提供人才、場景、資金等多方面的支持」，尚國斌舉例，廣州、深圳在這方面有一系列非常開放的舉措，積極吸引企業落地，主動提供測試環境、構建基礎設施、推出促進產業發展的政策。如果香港的政策比其他內地城市更進取，就會有更好的吸引作用。總括而言，對內地科技企業來說，一定需要一個地方作為國際化橋頭堡去面向全球，希望香港是最好的選擇。但一定要政府與企業共同合作，在當地形成商業模式並能促進當地發展，才會使其他國家可借鏡。

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