百度：港具發展無人駕駛技術條件 助打開國際窗口 建議港府主動接洽相關企業

明報記者 陳子凌 廣州報道

據運輸署統計，截至今年4月只有6間機構共11部自動駕駛汽車獲政府批准進行測試，平均一年不足3部車，對比之下，單是廣州去年已有5間企業共71輛自動駕駛汽車進行自動駕駛測試，甚至已經有專門由無人車提供服務的call車平台，例如百度及廣州企業文遠知行。

技術上可以做到右軚標準

百度現時在北京、廣州、長沙及滄州4個城市提供共享無人車服務，對於香港市場，尚國斌表示，公司對於落地香港展開自動駕駛測試、研發與運營持續保持高度關注，早在2018年便專門研究過無人車左右軚問題，證明從技術上可以做到右軚標準。尚國斌更指出，香港司機遵守交通規則的意識很高，車輛行駛有序，交通環境對無人車的測試和營運在技術上應該可以更快落地。

尚國斌進一步表示，在香港營運對自動駕駛企業而言將帶來三個貢獻，第一是香港擁有適合營運的成熟商業市場，企業「肯定要看到商業化機會，而香港毫無疑問就擁有這機會」；第二個原因是如果能在香港做好自動駕駛業務，將會是自動駕駛企業面向國際化市場的重要窗口。「無人駕駛技術沒有語言障礙和文化壁壘，市場機會必然面向全球更大市場」。在香港做得好自動駕駛，將能夠起到標竿作用，能讓內地業界有機會觸及到東南亞、歐洲等其他海外國家，「從這個層面來看，我覺得香港這方面的意義是非常大」。

「香港最大優勢一定是人才」

第三個原因是香港不乏人工智能領域的專家學者，香港從研究到理論各個學術層面均具備非常好的基礎。尚國斌舉例，百度與內地大學均有合作，「很多前瞻技術都是借助產、學、研的合作來共同推動，而香港最大的優勢一定是人才」。

今年5月，運輸及房屋局向立法會交通事務委員會建議，擬在明年上半年提交草案修訂《道路交通條例》，以新的發牌方式方便無人車進行測試，以及豁免不適用於自動駕駛汽車的條文。修例雖掃除自動駕駛汽車在香港測試和使用的障礙，但不等於企業就會因此被吸引過來。

「政策法規是一方面，香港可以考慮更積極主動和內地相關的科技企業溝通，提供人才、場景、資金等多方面的支持」，尚國斌舉例，廣州、深圳在這方面有一系列非常開放的舉措，積極吸引企業落地，主動提供測試環境、構建基礎設施、推出促進產業發展的政策。如果香港的政策比其他內地城市更進取，就會有更好的吸引作用。總括而言，對內地科技企業來說，一定需要一個地方作為國際化橋頭堡去面向全球，希望香港是最好的選擇。但一定要政府與企業共同合作，在當地形成商業模式並能促進當地發展，才會使其他國家可借鏡。