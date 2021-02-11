聯想冀淨利潤率倍翻 SSG收入保雙位增長

SSG上半年收入按年增38%

聯想於今年4月進行業務重組，重新劃分三大業務集團，包括基礎設施方案集團（ISG），主要提供基建、服務器等雲端服務；智能設備業務集團（IDG） ，主要業務為硬件如手機、PC及平板電腦等。至於SSG則將服務和資源集中在同一體系，為企業設計專屬方案。

SSG以「新IT」為服務板塊，聯想方案服務業務集團總裁黃建恆提到，因數碼化轉型，全球IT服務市場規模逾1億美元，當中的「即服務（As-a-service）」已持續三年有40%至50%增長，擁有龐大的市場商機。

SSG正將新服務套用至一間美食外送平台，黃建恆表示，集團過往僅為該平台的合作餐廳提供平板電腦及硬件維修及保養等服務，現將擴大至在硬件上安裝相關軟件，亦會提供教導使用、維修及保養等一站式服務。他指，提供更全面的服務，將使客戶黏度更高，以建立穩定合作關係。黃建恆表示，SSG 中期目標是維持雙位數字的收入及盈利增長，並期望增長率為集團指標的一倍。