3香港借虛幣推廣5G 研接受用於支付月費

古星輝：若可行 最快今年底前推出

3香港早前推出「Orbstellar 宇宙星空 NFT BIG BANG 體驗館」，新上台和現有客戶升級至5G均可獲得門票2張。古星輝解釋，不斷加快的網速會衍生其特定的應用，例如當年4G面世加快串流音樂普及，5G亦不例外， 而包括NFT在內的加密貨幣，需要更為穩定和快速的數據傳送要求。他表示，全港目前約有五分之一港人已轉用5G月費計劃，而未選用5G的人士亦「正揾機會入市」。

古星輝表示，目前已選用5G月費計劃的客戶中，選用價格較高計劃的客戶較多，他認為，客戶一般以低價計劃作5G入門版，但試用後流量迅速用盡，很快就會升級至高月費計劃。古指，客人普遍認為升級月費，加價數十元至一百元之間是可以接受的。3香港入門版5G 月費計劃178元， 首12個月本地數據30GB，30個月合約期，送6個月月費。古又透露，集團又推出5G家居寬頻入門版，月費148元，無限數據，可選用兩個室內地方固定使用。