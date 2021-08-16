營銷平台︰騰訊阿里破冰有利中小企

吳偉權：為闖內地市場帶來巨大商機

市場憧憬兩大巨頭「握手言和」，吳偉權認為，事情發展除了受國家加大反壟斷執法影響，亦是面對同業拼多多（美：PDD）的競爭刺激，促使騰訊和阿里打破彼此流量壁壘。翻查資料，拼多多截去年底止，年活躍買家錄得7.884億，爬頭阿里旗下淘寶天貓的7.79億。吳偉權指出，若兩大集團決定互聯互通，未來在微信分享淘寶的購物鏈接不再出現無法閱讀的「火星文」，兩個平台以億計算的用戶將可以加強連接，助中小企創商機。港商在選擇網購及宣傳平台時，吳偉權建議打進微信生態圈，認為其一APP多用的特點，商家可以通過公眾號內容營銷、朋友圈廣告擴流、小程式電商變現三大環節，以產生協同效應。事實上，短片平台快手（1024）亦推出不同招商政策及流量扶持計劃，吳偉權認為，快手強攻電商市場，相信可為商家帶來內地直播市場的營銷機會，值得留意。他又指出，對市場的充分了解，以及擁有相應的人才及資源進行歸化，也是港商打入內地市場的關鍵。