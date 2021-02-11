經濟

運通將推Mobile POS 商戶可在手機接受信用卡付款

【明報專訊】近年半以來的新冠肺炎防疫措施，令本港實體餐飲和零售店鋪產生不少變化。美國運通副總裁兼環球商戶服務部大中華區總經理梁志光表示，消費者因為衛生原故，對非接觸式支付的要求增加，疫情發生後經由非接觸式支付的金額佔比由五成增至八成。該行將會推出Mobile POS系統，商戶下載應用程式後，可在手機接受信用卡付款，不需要固定的實體設備，可增加小店營運的靈活性，預期會在今年底至明年初推出。

疫後非接觸式支付金額佔比增至八成

電子消費券本月開始通過4個電子錢包發出，各電子錢包推出優惠搶攻市場。問及會否帶動改變消費者習慣，減少使用信用卡，梁志光表示8月初至今的交易額沒有因而減少，相對電子錢包以需要打開二維碼，同時留意不同的市場推廣優惠，該行經手機感應進行非接觸式支付，提供積分優惠，用戶體驗會較為簡單。他認為，消費券推動社會消費增加，而且推動長者、街市等提高電子支付，最終整個市場也可受益。

消費券推動消費 整個市場也受益

在多個電子錢包逐漸流行下，不少銀行或機構推出電子收款系統，同時支援手機、二維碼和實體信用卡支付。今年1月開業的HeyDay Cafe東主陳艷玲表示，因為在疫情下開業，未能預計店鋪的營業額，不過這些電子收款系統有最低交易要求，或需收取月費或年費，考慮初期每宗交易金額不高，因此只用現金交易。不過處理食物同時接觸現金有衛生考量，而且及後增設食品提高單價，有客戶要求增加非接觸式交易。目前該店有使用八達通，以及不收年費、較符合客層的美國運通。

美國運通在上月至10月舉辦針對中小商店的推廣活動，客戶登記信用卡後，在指定商店簽賬可獲得回贈，梁志光表示早前該行調查指，有48%商戶希望推出折扣推廣，以求在防疫措施稍為放寬時加快恢復，該行可為中小企提供統一推廣平台。今年活動有2.4萬間店鋪參與，按年增加3倍，其中有6000多間為餐飲商戶，按年增加了6倍。

相關字詞﹕梁志光 消費券 美國運通

上 / 下一篇新聞

暑假6租樓熱點 內地生租客佔一半 大圍逾八成租客內地生 沙田市中心放租盤不足10個
暑假6租樓熱點 內地生租客佔一半 大圍逾八成租客內地生 沙田市中心放租盤不足10個
白石角啟德成內地生租樓新寵
白石角啟德成內地生租樓新寵
大學內地生人數比例屢創新高
大學內地生人數比例屢創新高
十大屋苑僅7成交 農曆新年後半年低
十大屋苑僅7成交 農曆新年後半年低
薈藍折實均呎逼2.5萬 盡推60伙開放式戶
薈藍折實均呎逼2.5萬 盡推60伙開放式戶
公布拆樓後 柏傲莊III首錄3宗終止交易
公布拆樓後 柏傲莊III首錄3宗終止交易
Nuveen徐家傑：美國經濟好通脹升 股市房地產看俏
Nuveen徐家傑：美國經濟好通脹升 股市房地產看俏
另類投資平台安投 瞄準專業投資者客戶
另類投資平台安投 瞄準專業投資者客戶
經絡張顥曦：樓價成交「背馳」屬暫時
經絡張顥曦：樓價成交「背馳」屬暫時
API加快按揭申請 無意以回佣作競爭
API加快按揭申請 無意以回佣作競爭
先瑞達產品發展領先 研發成熟
先瑞達產品發展領先 研發成熟
歸創產品全面 心瑋產品夠專
歸創產品全面 心瑋產品夠專
毛記伙網媒拓IT業招聘網站 料由陳強領軍 近年積極多元化發展
毛記伙網媒拓IT業招聘網站 料由陳強領軍 近年積極多元化發展
經濟學家徐家健收購Youtube頻道「啱Channel」
經濟學家徐家健收購Youtube頻道「啱Channel」
陳茂波為反制法辯護 稱可增防禦部署
陳茂波為反制法辯護 稱可增防禦部署
營銷平台︰騰訊阿里破冰有利中小企
營銷平台︰騰訊阿里破冰有利中小企
3香港借虛幣推廣5G 研接受用於支付月費
3香港借虛幣推廣5G 研接受用於支付月費
聯想SSG業務冀毛利率倍翻 收入保雙位增長
聯想SSG業務冀毛利率倍翻 收入保雙位增長
百度：港具發展無人駕駛技術條件 助打開國際窗口 建議港府主動接洽相關企業
百度：港具發展無人駕駛技術條件 助打開國際窗口 建議港府主動接洽相關企業
目標2024年入直路 學者：最大挑戰是法規
目標2024年入直路 學者：最大挑戰是法規
自動駕駛擬立法 安全最受重視
自動駕駛擬立法 安全最受重視
三大商業化路徑普及無人車
三大商業化路徑普及無人車
回收麵包釀手工啤 減廚餘兼升級再造
回收麵包釀手工啤 減廚餘兼升級再造
4創辦人同為科大南亞裔學生
4創辦人同為科大南亞裔學生
張兆聰：招行績佳 中線續看好
張兆聰：招行績佳 中線續看好
陳智鑾：低息環境下不用急於贖樓
陳智鑾：低息環境下不用急於贖樓
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：績優增派息 中移Call 23117
劉思明：績優增派息 中移Call 23117
張兆聰：中移息高兼有回A概念
張兆聰：中移息高兼有回A概念
洪龍荃、蔡銳：Shockwave進收成期 績後回吐可趁機吸
洪龍荃、蔡銳：Shockwave進收成期 績後回吐可趁機吸
《幫你格價》：人幣看俏 高息定存料賺息賺價
《幫你格價》：人幣看俏 高息定存料賺息賺價
沈永年：內地防疫政策嚴謹
沈永年：內地防疫政策嚴謹
陸振輝：人生如逆旅 我亦是行人
陸振輝：人生如逆旅 我亦是行人
趙海珠：美元升近阻力 今年稍後或縮表
趙海珠：美元升近阻力 今年稍後或縮表
陳大為：不確定市况下勿重倉操作
陳大為：不確定市况下勿重倉操作
黃德几：光大綠色環保向上突破 伺機跟進
黃德几：光大綠色環保向上突破 伺機跟進
陸振球：債息向上買美地區銀行股ETF
陸振球：債息向上買美地區銀行股ETF
陸振球：港股跑輸樓巿 未必有利經濟
陸振球：港股跑輸樓巿 未必有利經濟
林少陽：移民潮加劇香港人口老化
林少陽：移民潮加劇香港人口老化
技術取勝：煤氣醞釀突破橫行區
技術取勝：煤氣醞釀突破橫行區
謝偉銓：慎防樓市過熱 入市量力而為
謝偉銓：慎防樓市過熱 入市量力而為
李聲揚：順豐購嘉里物流 蘇州過後無艇搭
李聲揚：順豐購嘉里物流 蘇州過後無艇搭
蔡金強：李在鎔獲釋 一切都是deal
蔡金強：李在鎔獲釋 一切都是deal
徐家健：用荷蘭式拍賣打擊黃牛值得嗎？
徐家健：用荷蘭式拍賣打擊黃牛值得嗎？
艾雲豪：兩個東奧為後世鋪墊的征途
艾雲豪：兩個東奧為後世鋪墊的征途
蘇沛豐：寶勝受惠全民健身國策
蘇沛豐：寶勝受惠全民健身國策
李順威：聯儲局縮表 不等於很快加息
李順威：聯儲局縮表 不等於很快加息
劉思明：炒作氫能概念 留意中石化
劉思明：炒作氫能概念 留意中石化
何啟聰：股價曾失80元 快手牛證吼56134
何啟聰：股價曾失80元 快手牛證吼56134
瑞銀亞洲：發布新手機刺激 小米留意購12770
瑞銀亞洲：發布新手機刺激 小米留意購12770
摩根大通亞洲：ADR跑贏同業 理想汽車購24253
摩根大通亞洲：ADR跑贏同業 理想汽車購24253
周顯：日搞賭業一頭煙
周顯：日搞賭業一頭煙
王弼：美股市寬趨窄 不宜進取
王弼：美股市寬趨窄 不宜進取
曾淵滄：中移動增長股變公用股
曾淵滄：中移動增長股變公用股
湯文亮：若要武統 先留退路？
湯文亮：若要武統 先留退路？
陳永傑：宜為兩年後加息做準備
陳永傑：宜為兩年後加息做準備
廖偉強：內循環購買力驚人
廖偉強：內循環購買力驚人
布少明：水向低流 二手頻破頂
布少明：水向低流 二手頻破頂
馬泰陽：息低資金多 一手旺上旺
馬泰陽：息低資金多 一手旺上旺
本木旺中帶靜 設計洋溢東瀛風
本木旺中帶靜 設計洋溢東瀛風
君傲灣均呎連升7個月勢破頂
君傲灣均呎連升7個月勢破頂
港安老院引北歐式服務
港安老院引北歐式服務