運通將推Mobile POS 商戶可在手機接受信用卡付款

疫後非接觸式支付金額佔比增至八成

電子消費券本月開始通過4個電子錢包發出，各電子錢包推出優惠搶攻市場。問及會否帶動改變消費者習慣，減少使用信用卡，梁志光表示8月初至今的交易額沒有因而減少，相對電子錢包以需要打開二維碼，同時留意不同的市場推廣優惠，該行經手機感應進行非接觸式支付，提供積分優惠，用戶體驗會較為簡單。他認為，消費券推動社會消費增加，而且推動長者、街市等提高電子支付，最終整個市場也可受益。

消費券推動消費 整個市場也受益

在多個電子錢包逐漸流行下，不少銀行或機構推出電子收款系統，同時支援手機、二維碼和實體信用卡支付。今年1月開業的HeyDay Cafe東主陳艷玲表示，因為在疫情下開業，未能預計店鋪的營業額，不過這些電子收款系統有最低交易要求，或需收取月費或年費，考慮初期每宗交易金額不高，因此只用現金交易。不過處理食物同時接觸現金有衛生考量，而且及後增設食品提高單價，有客戶要求增加非接觸式交易。目前該店有使用八達通，以及不收年費、較符合客層的美國運通。

美國運通在上月至10月舉辦針對中小商店的推廣活動，客戶登記信用卡後，在指定商店簽賬可獲得回贈，梁志光表示早前該行調查指，有48%商戶希望推出折扣推廣，以求在防疫措施稍為放寬時加快恢復，該行可為中小企提供統一推廣平台。今年活動有2.4萬間店鋪參與，按年增加3倍，其中有6000多間為餐飲商戶，按年增加了6倍。