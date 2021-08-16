經濟

陳茂波為反制法辯護 稱可增防禦部署

【明報專訊】全國人大常委會在6月份通過《反外國制裁法》，財政司長陳茂波昨於網誌「護航」，指法例會透過什麼方式在港實施，還有待全國人大常委會作決定，但目的是要讓「政策工具箱」裡有更多樣化的反制手段，可以相稱的力度來作出抗衡及應對，稱可視之為「被動式」的防禦部署。

稱可讓「政策工具箱」有更多反制手段

他又指，可以預計或許有人會借此炒作，試圖削弱香港國際金融中心的地位及抹黑香港的營商環境，甚至造成市場波動來混水摸魚，必須提高警覺、有所準備，並在這些時候加倍注意管理風險。

他又表示《反外國制裁法》透過兩方面發揮作用，一是阻斷任何組織或個人執行外國制裁，二是執行國家的反制措施。而反外國制裁是外交事務，屬中央事權，香港有憲制責任落實。內地和香港法律起草模式不同，今次在港是確立基本原則的全國性法律，日後實施時，在操作上會充分考慮香港的實際情况，香港國際金融、貿易和航運中心的地位。

指香港有憲制責任落實

此外，陳茂波提到，隨著消費券的效應在8月份開始呈現，相信將進一步拉動私人消費增長。參考過去數據，當私人消費持續改善，就業市場也會相應好轉，可以預期本周三（18日）公布的7月份最新失業率，將由4至6月份的5.5%水平進一步回落。他指，儘管近月就業情况已見較為顯著的改善，但除非疫情完全受控、恢復與內地及國際的人員往還，否則失業率較難於短時間內回落到疫情前的低位。

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