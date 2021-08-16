經濟學家徐家健收購Youtube頻道「啱Channel」

自言「算係公司目前最大股東」

徐家健稱現階段處交接期，現無意改變公司一直以來製作風格，惟日後與製作組商量後希望加入更多與經濟、理財有關題材。徐表示會在一周內正式向大眾發佈有關消息。對於近期媒體屢捲入政治風波會否影響公司路線，徐表示公司一直以輕鬆題材為主，較少涉及時事。他直言風險算不上很大，「口味上會傾向製作香港人喜歡睇的東西」。徐家健曾是中文大學經濟系客座副教授以及多間報社的專欄作家，近年亦不時擔任經濟節目分析員。徐家健昨被問到為何突然「踩過界」成為「啱Channel」老闆時，表示一直有意進入Youtube ，但「咁啱要人地賣，先可以有機會入市」。他直言今年4月舉辦「四台聯播」的4個熱門Youtube頻道，包括「試當真」、「小薯茄」、「熊仔頭」以及「啱Channel」中，以「啱Channel」目標觀眾層較適合自己，可變性亦較高。