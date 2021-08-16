毛記伙網媒拓IT業招聘網站 料由陳強領軍 近年積極多元化發展

明報記者

「Sick Leave Tomorrow」約在7月份推出，毛記亦曾在社交媒體推出由旗下「偽人」Dickson演出的短片宣傳網站。根據介紹，網站是專門為從事資訊科技行業人士而設的求職網站，並會利用大數據分析行業與職位走勢，結合搜尋系統，令求職者與僱主「能互相找到對的人」。

據網站分類，除全職的資訊科技工作外，亦特別為「斜槓族（Slasher）」開設專頁，提供兼職工作資訊，惟據記者昨日登入網站所見，兼職工作的數量暫時較少。此外，網站亦有資訊科技相關新聞。

網站兼職工作數量暫較少

「Sick Leave Tomorrow」網站設計及標語，都有不少毛記的風格和影子，惟毛記並非的唯一投資者。

據本報翻查資料，「Sick Leave Tomorrow」共有三名創始股東，當中毛記與經營新聞網站Fortune Insight的藍海思維各佔35%股權，而本身從事招聘工作的納思人事顧問則擁有30%股權（見附圖）；其餘兩名股東的特性亦反映在網站設計方向之上。

事實上，毛記上市後，本身主營的媒體業務增長受局限，近年一直努力將業務多元化。翻查資料，毛記拓展主營業務以外的生意，始於2018年底入股經營小食店及「大渣哥茶記」的渣哥一九九六，至今仍持有49%股權。當時仍任公司主席的林日曦是主要推手，不但曾在社交平台發文談及此事，並在毛記入股後親自出任渣哥董事。

其後毛記投資不同生意，普偏維持基本模式，包括不會獨資發展、會尋找熟悉該範疇的合作伙伴共同發展。不過，自渣哥之後的合作，林日曦已很少主導其他業務層面的合作，改為專注自己的舞台劇或表演活動。以今次發展招聘網站「Sick Leave Tomorrow」為例，就是由另一創辦人陳強（真名陸家俊）代表毛記出任董事。

毛記截至3月底持8400萬現金

面對多線發展，毛記目前亦儲備一定彈藥，集團截至今年3月底止持有約8400萬元手頭現金，另毛記於3月中發公告，宣布更改上市集資所得款項用途，削減原本用作收購及採購、合共近2000萬元資金，其中逾1300萬元調撥作營運資金及一般企業用途。