歸創產品全面 心瑋產品夠專

三家公司當中，歸創研發產品線最為全面，同時涉獵神經及外周血管介入，例如全數擁有神經血管的五大類別產品（缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置）；亦能提供涵蓋支架、球囊、導管和濾器等全系列動脈及靜脈的外周血管介入產品。

先瑞達專注下肢血管

將於本周五掛牌的心瑋醫療則主攻「腦中卒」（腦中風），核心產品Captor取栓器械、是國內唯一一個能集合「取栓器械」、「封堵球囊導管」、「遠端通路導管及微導管」多種功能於一身的市場參與者。優點是縮短手術時間、亦能避免因品牌轉換可能產生的器械兼容問題。

三家公司業務焦點雖各有不同，但正由於歸創產品線「樣樣有」，故分別成為先瑞達及心瑋的直接競爭對手。例如目前國內市場能提供外周DCB產品的僅有四家公司當中、歸創及先瑞達正是其中兩家；又例如心瑋目前的核心產品Captor 取栓器械，直接競爭對手之一正是歸創的「蛟龍取栓支架」。三家公司的共同點，是同樣已有產品實現商業化並產生銷售收入，當中又以先瑞達收入規模最佳，去年收入達1.94億元（人民幣，下同）；同年，歸創收入2763萬元；心瑋收入1456萬元。

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