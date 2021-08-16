先瑞達產品發展領先 研發成熟

撰文 盧嘉偉

先瑞達今天中午截止認購，集資最多16.3億元。股份將於下周二掛牌。保薦人有中金及摩根士丹利。是次集團發售6860萬股，按發售中位價，以及未行使超額配售權前，單是13家基石投資者合共認購股份便佔去51.3%。加上截至上周四市場消息孖展認購已獲逾150倍認購，貨源相當緊張，估計最終中籤比率可能偏低，以孖展認購者宜仔細計算利息成本。

中籤比率料低 小心計算孖展息

先瑞達目前主要從事外周血管（指心臟或大腦以外血管疾病，常見的見於下肢）介入醫療器械。目前正研發32款產品（4款已推出市場），涉及心腦血管、腎內科、男科，產品全面。早於2016年，集團便開發並推出了中國首款外周DCB產品，比起心脈醫療（688016）研發的第二款同類產品領先約4年的時間。按去年收益計，集團首款外周DCB產品於中國外周DCB市場中取得86.9%市佔率。

傳統球囊擴張治療（俗稱的「通波仔」），通過球囊中充盈液體以實現擴張血管效果，但缺點是擴張血管期間易造成血管內膜撕裂、縮回及內膜增生導致血管再收窄。DCB藥物塗層球囊，是通過釋放抗增殖藥物到血管壁，抑制血管內膜增生以及再狹窄，達至更佳的醫療效果。集團目前兩項核心DCB產品：AcoArt Orchid® & DhaliaTM及AcoArt TulipTM & LitosTM分別用於治療股淺動脈（SFA）及膕動脈（PPA）病變（前者位置於大腿、後者位於膝頭），以及防止膝下（BTK）動脈狹窄及閉塞，也是說目前集團已售產品專注於下肢血管介入。

DCB產品市佔率高達87%

根據弗若斯特沙利文報告，預計中國下肢DCB產品的市場規模由2019年的1.42億元，至2024年增加至13億元、複合年增長率55.1%。

行業前景樂觀，報告同時指出，截至最後可行日期，中國市場僅有四款獲國家藥監局批准用於治療SFA及PPA病變的DCB產品，先瑞達正是市場的絕對領先者（86.9%市佔率）；另外，先瑞達的AcoArt TulipTM & LitosTM為首款及唯一獲國家藥監局批准的BTK DCB產品，甚至暫時未有其他BTK DCB在研產品持續做臨牀試驗。集團預期在BTK DCB市場的領導地位至少5年。由此可見，先瑞達目前專注於下肢血管介入的策略相當成功。

招股書提及「採購政策風險」

正由於集團商品化進程相對其他競爭對手為早，故業績方面，集團去年收入已達1.94億元，毛利1.64億元，按年同樣升55%；今年首季，收入5332萬元、毛利4668萬元，分別按年升1.72倍及近2倍、毛利率87.5%、同比擴張8.1百分點。雖則研發開支及上市開支大增，令集團去年全年及今年首季分別錄得4429萬元及4001元虧損，但相對其他「B牌」企業，先瑞達已有一定收入規模。

當然，近來市場熱話「監管風暴」，先瑞達亦難以百分百擔保能「倖免於難」。招股書提及，國內制訂的高值醫用耗材集中採購政策，可能於日後涵蓋集團產品，令產品價格大幅下跌。目前相關採購政策只適用於冠狀支架產品，同業微創（0853）月初發出盈警，指盈利下降的其中一個原因，正是冠脈支架全國集中帶量採購政策帶來的降價影響。

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