API加快按揭申請 無意以回佣作競爭

【明報專訊】經絡按揭轉介成立於2000 年， 是長和(0001)及美聯集團(1200)聯營公司，專注按揭轉介業務，近年一直積極應用金融科技令客戶有更好體驗，例如現時客戶可在該行網站為物業做估價，若屬申請按揭，更可以經該行網站把資料直接遞交予9間指定銀行處理，十分方便，與客戶到銀行分行逐間申請比較，節省不少時間，張顥曦表示，此舉反映經絡在應用科技上領先同業：「這些銀行的電腦系統已與我們經絡的連接，屬應用程式接口（Application Programming Interface、API），銀行並非願意與每間按揭轉介公司也這樣合作，它們最擔心的是資料外泄，會檢證我們的系統，確保不會被黑客入侵」
經絡的核心業務按揭轉介，近年卻面對部分同行以「高回佣」作競爭，張顥曦強調，作為行內龍頭，經絡無意仿效，指經絡扎根香港逾20年，深明客人按揭及理財需要，及按揭極可能遇上的難題及陷阱，憑專業的分析為不同客戶提供最合適的置業理財方案，毋須要「回佣」式以本傷人。
按揭轉介外也提供私貸申請
張顥曦舉例說，早前有某大型屋苑選用發展商一按的買家不獲銀行批出按揭，不少買家陷入恐慌，並聯絡經絡尋求解決方法，結果經絡專員為每名客人詳細分析其背景及入息等條件，提供多個解決方法如調整按揭成數、增加擔保人等，順利協助至少10名買家順利上會、承做按揭，解決「撻訂」危機。
另外，根據經絡早前向512名客戶的問卷調查，除按揭服務外，近三成亦對私人貸款服務有興趣，在各項理財服務中屬最高，張顥曦認為此舉屬正常，「借完按揭買樓後，往往要借私人貸款裝修」，因此，經絡去年12月亦在網頁開設私人貸款比較及申請專頁，目前合作伙伴已經達到12家，包括實體銀行、虛擬銀行及財務機構等。