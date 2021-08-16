經絡張顥曦：樓價成交「背馳」屬暫時

本港運動員在東京奧運取得一金二銀三銅的歷來最佳成績，不少市民均透過電視直播見證是次難忘歷程。不過，原來奧運效應對本港樓市亦帶來一定影響，當中，一手新盤銷售上月顯著放緩，全月成交僅約1250宗，與6月約1870宗比較按月跌33%，二手成交量料亦錄得一定跌幅，由於買賣雙方簽訂臨時合約到在土地註冊處登記，大約有1個月的時間差，張顥曦估計，本月二手註冊宗數將按月下跌一至兩成。

上月二手註冊宗數為6443宗，僅略低於4月的6510宗，屬2012年10月以來近9年第二高（見圖），若本月下跌一至兩成，便跌到到5100宗至5800宗，張顥曦認為，不需要就單月數據反應過敏，指樓市穩中向好的基調仍變：「一般來說，樓市會受新年、聖誕、奧運及世界盃等季節或節目因素影響，其間交投一般會略為減少。」他解釋，雖然上月新盤銷情顯著放緩，但主要原因是適逢奧運，發展商並無推售大型新盤、主要銷售貨尾，預期隨着近日發展商再次積極推售新盤，本月一手成交可回升至2000多宗；二手方面，他對下半年餘下時間的註冊成交量仍然樂觀。

新盤買家多採建期付款 樓花按揭減

經絡主要在本港提供按揭轉介服務，購買物業後若需要承做按揭，可透過該行比較不同銀行的按揭計劃及即時申請。根據該行研究部及土地註冊處數據，今年上半年按揭宗數48036宗，期內一二手註冊宗數亦有4萬多宗，反映九成以上置業者均有借按揭買樓，能夠不借按揭、Full Pay買樓僅屬少數。張顥曦表示：「買樓多數要向銀行借按揭，尤其是在現時低息環境之下，借錢買樓的利息成本亦不高。」

在本港上半年按揭宗數48036宗中，現樓按揭宗數錄得44931宗，對比去年同期的35849宗上升25.3%；樓花按揭宗數錄得3105 宗，比去年同期的3931宗下跌21%。張顥曦分析，後者宗數下跌，主要反映愈來愈多新盤樓花買家選擇建築期付款方式（編按：即買家僅付小量首期，待物業落成時才向發展商支付尾數，此舉比以即供方式購買新盤，樓價一般貴5%至10%)，在收樓、收到入伙紙後才向銀行承做按揭。

「林鄭plan」威力大 6月按保創新高

另外，特首林鄭月娥在2019年10月《施政報告》宣布，提高自住物業的按揭成數上限，800萬元以下物業最高可承做九成 、800萬至900萬元以下最多可承做八至九成、900萬至1000萬元以下最多可承做八成按揭，這個被坊間俗為「林鄭plan」的新政亦令近年更多上車族及換樓客以按保承做高成數按揭入市，根據經絡研究部及按揭證券有限公司資料顯示， 今年6月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額分別達2271 宗及126.85億元，創該行有紀錄以來的按月新高 。

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