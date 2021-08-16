另類投資平台安投 瞄準專業投資者客戶

王浩然表示，近年本港創造財富能力強勁，湧現愈來愈多擁有100萬至1000萬美元高資產淨值人士，不少金融機構均希望爭取這批客戶：「你可以留意到，本港多家銀行均推出新品牌，例如匯豐的Jade、花旗的Citigold Private Client均聘用了四大天王作為代表人。我們稱此為高淨值投資者的入門版，過去他們一般只會投資股票或債券，現時則可透過我們去進行另類投資。」

據王浩然介紹，安投主要有三類屬另類投資的產品，除了Nuveen的房地產投資產品外，亦包括私募基金（private equity）及私募債（private credit），最低投資額為10萬美元，希望專業投資者，以較低的入場費，也可像機構投資者一樣，參與另類投資。

管理層持股逾五成 獲盈拓阿里入股

安投現時由包括王浩然等5至6位管理合伙人持有逾50%股東外，電盈（0008）母公司盈科拓展也是重要投資者，上周亦獲阿里巴巴香港創業者基金入股。除了在本港開展業務外，安投近月亦已在新加坡及澳洲開設分公司，希望更全面把握亞洲不同地區的業務增長機會。

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