經濟
封面故事

Nuveen徐家傑：美國經濟好通脹升 股市房地產看俏

【明報專訊】雖然恒指上周反彈212點或0.81%，惟下半年以來仍下跌2436點或8.45%，是否已完成調整有待觀察。上周五公布的中原城市指數顯示本港二手樓價創新高，今期封面故事專訪Nuveen董事總經理兼亞太區私人理財主管徐家傑、安投管理合伙人王浩然及經絡按揭轉介營運總裁張顥曦，分析本港以至全球房地產投資機會。徐家傑分析，美國經濟復蘇及通脹溫和上升，利好當地股市及房地產，當中以物流中心、數據中心及醫療護理相關的房地產最值得留意；王浩然表示，近年本港創造財富的能力強勁，湧現愈來愈多擁有100萬至1000萬美元高資產淨值人士，認為他們可考慮投資全球房地產基金賺取穩定回報；張顥曦則認為，雖然早前舉行的東京奧運令樓市交投短期放緩，惟由於基本因素仍然理想，他對今年餘下時間一二手樓價及成交量仍然樂觀。

明報記者 葉創成

Nuveen是美國教師退休基金會（Teachers Insurance and Annuity Association、TIAA）旗下的投資管理機構，是全球最大的投資管理機構之一，去年底資產管理規模（AUM）高達1.2萬億美元，房地產的AUM則達1330億美元，約900億美元投資於美國，餘下則主要投資於亞太區。Nuveen目前在全球30個城市聘用600名專業投資人士，當中在亞太區於本港、上海、北京、東京、新加坡及悉尼均設有辦事處，徐家傑上周接受訪問分析美國經濟及通脹前景、對當地股市及房地產市場的影響，以及亞太區房地產市場有何投資機會。

徐家傑指出：「由於美國聯儲局正在不停量寬（QE）印錢，利息亦維持低位，帶動房地產及股市等不同資產價格向好，我們認為在此持續低息的環境之下，投資者最大的挑戰是如何產生收入（generate income），尤其是對於過去多年以投資債券收息為主的投資者，目前美國10年期國債孳息率僅1厘多，需要尋找其他投資工具才可以滿足對回報的要求，我們認為房地產是其中一個可行的選項。」

租金升幅跑贏通脹 房地產可抗通脹

美國今年已逐步走出去年新冠病毒疫情陰霾，經濟活動開始全面重啟，首季及次季GDP分別按年增長6.3%及6.5%，徐家傑認為，目前當地經濟復蘇的趨勢已經相當明確，亦屬市場共識，投資者最大的爭論是，到底近月通脹升溫的情况屬過渡性抑或持續性，他相信屬後者，通脹在未來一段較長時間均會處於偏高水平。

徐家傑表示：「經過聯儲局多年的量寬印錢，美國貨幣供應現已大幅增加（見圖1），而且當地薪金近來亦增長強勁，因此我們認為未來一段時間將會出現比較高的通脹，這並非代表通脹會失控飈升，而是通脹將會比過去一段時間略高，這對投資者有很大的啟示，因為若通脹失控，（聯儲局將會被迫大幅加息），這對所有資產均屬不利，但假如通脹只是溫和上升，這對股市及房地產均屬利好，其實房地產是抗通脹的良好資產，原因是租金淨收入往往可跟隨通脹上升，過去10多年升幅更跑贏通脹（見圖2），這亦會支持物業價格向上。」

美長債息轉趨穩定 利好房地產市場

正正由於美國通脹升溫料持續，市場普遍預期聯儲局在今年稍後時間便會宣布退市，第一步是減少每月買債規模，然後會在2023年啟動加息，跟着便是縮減資產負債表的規模，美國10年期國債孳息率今年首季曾因此急升，最高報1.7404厘，惟第二季以來已反覆回落，上周五收報1.2767厘。

徐家傑續稱，美長債息近月轉趨穩定，亦屬當地房地產市場利好因素，「長債息率上升可能會影響房地產價格，具體影響要視乎上升的速度多快，以及上升的原因，若上升是反映經濟向好的預期，再通脹的環境應該對房地產屬有利」。

疫情強化「超級趨勢」 利工業地產不利商舖寫字樓

美國2008年金融海嘯便是由當地房地產泡沫爆破觸發，徐家傑認為，當時的問題源於當地銀行審批住宅按揭貸款過於寬鬆，零首期亦可以買樓，金融機構再將這些問題按揭貸款打包為金融產品出售，藉此再向按揭市場泵水，令泡沫愈吹愈大，但現時情况已完全不同，銀行要求置業者付一定比例的首期及有工作支持每月供樓的證明才會批出按揭，而且即使聯儲局去年3月下旬開始因應疫情推出無限量寬大舉放水，刺激當地樓市向好，資金主要流向本已受惠超級趨勢（mega trends）的某些房地產，商舖及寫字樓等受累於疫情及封城的板塊則復蘇得比較緩慢，市場可謂出現了分叉（bifurcated）的走勢。

徐家傑表示：「有趣的是，某些超級趨勢早於去年首季美國疫情大流行前早已成形：例如：（1）隨着電子商貿愈來愈流行搶走實物零售店舖的生意，也就需要更多物流中心作倉庫，而隨着愈來愈多人在日常生活應用互聯網及雲端服務，也就需要更多數據中心儲存數據；（2）醫療需求與日俱增，便需要發明更多的疫苗及藥品，用於藥品研發及生產的房地產需要更厚的地層、更高的樓底及更好的通風；（3）現時20多至30多歲千禧世代（millennials）即使單身時在紐約及三藩市等大城市居住，但成家立室後需要更大的生活空間，於是搬去太陽帶城市（ sun belt cities、即美國東南部至西南部等相對經濟落後的地區），疫情大流行只是增加了對這些工業、醫療及住宅房地產的需求，這些也是近月復蘇得最快的板塊。」

增加投資亞太區 留意本港機會

另外，徐家傑透露，由於亞太區經濟增長較快，Nuveen一直希望在這增加投資，目前已持有的日本物流中心屬與Amazon合作，在東京亦有住宅項目，在韓國首爾則有兩個物流中心，而在澳洲悉尼則持有寫字樓項目。令記者感到意外的是，目前Nuveen在本港未有任何房地產投資，徐家傑回應，旗下團隊一直有留意本港投資機會，亦會與其他大城市作比較，「最主要看相對價值（relative value），如果你在香港見到這樣的情况，在其他地方又如何呢？將同類物業於不同城市橫向比較，便會找到投資機會」。

年均回報可達8% 較適合長期投資

總結是次訪問時，徐家傑表示，以Nuveen過去10多年投資美國核心房地產（core real estate、即已發展成熟的物業）往績，每年可以取得約5%租金回報，再加上3至4%升值，整體回報可達8至9%；值得注意的是，由於Nuveen投資的主要是實物房地產，其流通性相對較低，認購相關基金者亦要有作較長線投資的準備；而Nuveen亦有投資全球房地產股。

[封面故事]

相關字詞﹕另類投資 美國教師退休基金會 房地產 安投管理合夥人王浩然 Nuveen董事總經理兼亞太區私人理財主管徐家傑

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