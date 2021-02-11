公布拆樓後 柏傲莊III首錄3宗終止交易

其中兩伙由同一買家持有

3宗取消交易中，最貴為實用面積991方呎的1A座42樓A室，4房1套望城門河景單位，6月20日原以2626.5萬元售出，實呎26,504元；同於6月20日售出的1A座59樓C室，亦於上周五終止買賣合約，單位實用面積746方呎，3房1套間隔，成交價1723.4萬元，實呎23,102元。資料顯示，上述2伙均由同一名文姓買家購入，共作價4349.9萬元。

此外，實用面積534方呎的1B座43樓C室2房戶，則於6月12日以1193.9萬元售出，實呎22,358元。上述3伙買家均採用180天即供付款方法。事實上，新世界上月初公布事件，已表明會為受影響買家提出賠償方法，無論買家選擇繼續交易或取消交易均可獲賠償，若以樓價1500萬元單位計，選用即供付款之買家若決定取消交易，可獲賠償31萬元額外津貼。

另一方面，自發展商公布賠償方法後，就成交紀錄冊所見，已有約20個單位買家更改付款方法，大部分均縮短成交期，估計可因此獲賠償較多金額。