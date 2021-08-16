薈藍折實均呎逼2.5萬 盡推60伙開放式戶

部分單位加價5%

宏安地產執行董事程德韻表示，為回應市場訴求，薈藍昨上載6號價單，涵蓋60伙分層開放式單位，意味項目所有分層開放式單位已推出價單，預料於短期內開售。最新推出的6號價單60伙，實用面積203至215方呎，扣除最高15%優惠後，折實價471.9萬至544.3萬元，折實實呎22,797至26,295元。

今批單位折實平均實呎24,861元，比之前公布的首張價單折實平均實呎20,638元高出兩成。不過，今張價單推出單位主要集中高層戶，價錢亦反映樓層及景觀等因素。另外，發展商亦更新原有價單，部分單位加價約5%。

Wetland Seasons Bay 4日收逾5000票

此外，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第1期自上周四開始收票以來，過去4日暫收逾5000票，若以已公布價單的368伙計，超額認購近13倍。

21 BORRETT ROAD個半月沽4伙套逾7億

另長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD第1期，成交紀錄冊資料顯示，項目15樓6號單位，實用面積2169方呎，4房雙套間隔，連2個車位以1.548億元售出，實呎71,369元。項目近日交投活躍，7月份至今僅個半月，已售出4個單位，套現逾7.35億元。

周末兩日一手沽183伙 大升近3倍

綜合市場資料，過去兩日市場共錄約183宗一手成交，較前周末約47宗多出近3倍，信置（0083）旗下多個樓盤，周末均錄買賣，兩日共售11伙，其中與會德豐等發展商合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，兩日售出6個單位，當中維港滙III佔4伙，全為實用面積312至315方呎的1房單位，成交價809.4萬至882.8萬元，實呎25,696至28,296元。