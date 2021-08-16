十大屋苑僅7成交 農曆新年後半年低

萬景峯2房1138萬 實呎2.24萬雙破頂

事實上，市場上有多個屋苑錄高價成交，代理消息指出，荃灣萬景峯5座高層E室，實用面積507方呎，兩房間隔，最新以約1138萬元售出，實呎22,446元，成交價及呎價均創屋苑2房標準戶新高。原業主於2010年以428萬元購入，持貨11年，現帳面勁賺710萬元，賺幅高逾1.6倍。

此外，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，鄰近日出康城的將軍澳峻瀅，位於1期2座一個頂層特色戶，實用面積758方呎，連87方呎平台，以1125萬元售出，創屋苑成交價新高，實呎14,842元。原業主2015以約700萬元購入，持貨約6年，現帳面獲利425萬元離場，賺幅逾61%。

名城3期3房1748萬 實呎破2萬逼紀錄

另方面，市場消息稱，大圍名城3期盛世5座高層南翼C單位，實用面積844方呎，採3房1套間隔，最新以1748萬元售出，實呎20,711元，料為屋苑分層呎價次高，逼近於2018年以實呎20,877元所創下的屋苑分層紀錄。原業主2011年以954.3萬元購入，持貨10年，帳面獲利793.7萬元，賺幅約83%。