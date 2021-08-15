獲金融界廣泛支持 倘連任失敗恐添風險

除了獲金融界的廣泛支持，考慮到鮑威爾在疫情期間的出色表現，以及更換主席的潛在政策風險，兩黨的內部人士也傾向支持鮑威爾連任。不過市場人士也在防範一旦其連任失敗可能為市場帶來的風險。

自由派上場 社會政策或蓋過通脹關注

外界認為鮑威爾可獲提名的原因之一，是其連任有助保持政策延續性。即使聯儲局前主席沃爾克（Paul Volcker）在1980年代的緊縮政策引發經濟衰退，時任美國總統列根也在1983年提名他連任。當前聯儲局的挑戰，是為疫情期間推行了一年多的量寬政策部署「收水」。任何新貨幣政策安排，都將令聯儲局面臨考驗。Pacific Life Fund Advisors資產配置負責人高克曼（Max Gokhman）形容，現在換掉鮑威爾，就如飛機在氣流顛簸中降落時更換飛機師。德銀私人財富管理部門的固定收益主管波拉克（Gary Pollack）稱，若鮑威爾不獲提名，債市將出現負面反應，因為市場可能會憂慮由布雷納德這種自由派人士擔任主席，其對社會政策的注意力，可能會蓋過對通脹的關注。

聯儲局前高級官員、Cornerstone Macro LLC合伙人佩里（Roberto Perli）稱，若鮑威爾被撤換，這將會是有史以來，聯儲局首次在政策方向未明的情况下易帥，撤換鮑威爾意味「向未知的未來邁出一步」，增加了債市波動、債息上升的風險。

聯儲局換血趨鷹派 成主席更大挑戰

Signum Global Advisors董事長邁爾斯（Charles Myers）稱，白宮的經濟團隊會審時度勢，深知若作出可能違背市場意願的選擇，會導致潛在的市場崩潰。目前聯儲局公開市場委員會（FOMC）7名理事有1席空缺，聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）的理事任期也將在明年初屆滿，令聯儲局內部面臨大換血。此外，市場人士認為明年擁有投票權的聯儲局地區銀行行長會使FOMC更趨鷹派，為聯儲局主席帶來更大的挑戰。

[企業地球村]