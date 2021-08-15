沃倫領軍反對 鮑威爾連任有變數

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的4年任期將於明年2月屆滿，拜登政府最遲須在今秋決定鮑威爾去留。《華爾街日報》引述知情人士稱，拜登的經濟團隊普遍支持提名鮑威爾連任，惟民主黨內以參議員沃倫（Elizabeth Warren）為首的進步派人士，對鮑威爾留任的反對聲音日增，正爭取白宮提名更關注金融機構監管及氣候變化等黨內優先議題的繼任人接棒，有可能導致鮑威爾被取代。由於華爾街中人普遍押注鮑威爾連任，一旦其連任失敗，金融市場可能面臨風險。
資料來源：華爾街日報、彭博社
鮑威爾領導的聯儲局，在疫情期間採取果斷的應急措施，避免經濟陷入危機，並專注於降低失業率，受到共和、民主兩黨高度評價。不過民主黨內一些進步派人士不滿鮑威爾傾向於放寬2008年金融海嘯後實施的一些監管措施，認為白宮應提拔理念與民主黨更契合的人選執掌聯儲局。
進步派不滿鮑威爾傾向放寬監管
《華爾街日報》指出，一旦鮑威爾不獲提名，聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）將會是最有力的候選人。她於2014年由時任總統奧巴馬任命進入聯儲局理事會。雖然沃倫未公開表態支持布雷納德，不過她注意到布雷納德曾對鮑威爾領導的監管事宜提出異議。沃倫在8月4日接受彭博電視採訪時稱，布雷納德的表現說明為何聯儲局的任務是在監管事宜充當警察。民主黨籍參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）也表示，聯儲局應採取更強而有力的監管方式。
白宮官員：鮑威爾連任為最安全選擇
《華爾街日報》引述知情人士稱，鮑威爾的批評者，包括民主黨內的參議院前政策助手，最近聯繫了沃倫、布朗等反鮑威爾陣營內的有力人士，希望說服白宮撤換鮑威爾。不過部分白宮官員認為，考慮到當前面臨一系列棘手的經濟問題，包括通脹居高不下，以至Delta變種病毒為前景帶來的不確定性，讓鮑威爾連任是最安全的選擇。一名白宮官員向《華爾街日報》稱，拜登將以經濟先行，任命他認為「最能有效實施貨幣政策」的人選。
聯儲局前任主席、現任財長耶倫（Janet Yellen）曾公開讚揚聯儲局在鮑威爾領導下表現出色。暫未能判斷耶倫在遴選過程的影響力，不過沃倫的力量不容小覷。8年前，奧巴馬政府考慮提名前財長薩默斯（Lawrence Summers）擔任聯儲局主席時，沃倫曾團結反對薩默斯的陣營，促使薩默斯退出競逐聯儲局主席，為奧巴馬提名耶倫鋪平道路。
不過當前的情况有所不同，因為鮑威爾是共和黨人，他於2011年獲奧巴馬提名為聯儲局理事，並於2017年由特朗普任命為聯儲局主席，令他普遍受到兩黨歡迎。分析認為，若鮑威爾獲提名，其在參議院的提名表決，可望獲大比數通過。鮑威爾在2018年參議院的提名確認表決，獲84名參議員支持，這些參議員仍有68人在位。不過以沃倫為首的進步派人士可能會掀起黨內鬥爭。沃倫於2013年阻止了魏斯（Antonio Weiss）的財政部次官任名，儘管他之後仍擔任財政部顧問。
在貨幣政策方面，鮑威爾與布雷納德的看法近似，但布雷納德近期積極主張聯儲局開發數碼美元，與沃倫意見相若，反觀鮑威爾則認為，未能確定開發數碼美元的風險是否大於利益。由於沃倫在拜登團隊內不乏親信，預料沃倫的取態對金融職位的任命有重大影響。
沃倫曾成功阻財金官員任命
非牟利組織「全美金融改革聯盟」（Americans for Financial Reform）高級研究員格爾丁（Erik Gerding）指出，對於那些關心拜登政府的金融監管、氣候變化和消除種族貧富差距等優先事項的民主黨人來說，再次任命鮑威爾將令人失望。觀察家認為，若拜登政府要履行競選時的氣候政策承諾，將需要一位在氣候問題持鷹派立場的聯儲局主席，而鮑威爾在聯儲局的往績，顯示他並非氣候鷹派。