沃倫領軍反對 鮑威爾連任有變數

資料來源：華爾街日報、彭博社

鮑威爾領導的聯儲局，在疫情期間採取果斷的應急措施，避免經濟陷入危機，並專注於降低失業率，受到共和、民主兩黨高度評價。不過民主黨內一些進步派人士不滿鮑威爾傾向於放寬2008年金融海嘯後實施的一些監管措施，認為白宮應提拔理念與民主黨更契合的人選執掌聯儲局。

進步派不滿鮑威爾傾向放寬監管

《華爾街日報》指出，一旦鮑威爾不獲提名，聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）將會是最有力的候選人。她於2014年由時任總統奧巴馬任命進入聯儲局理事會。雖然沃倫未公開表態支持布雷納德，不過她注意到布雷納德曾對鮑威爾領導的監管事宜提出異議。沃倫在8月4日接受彭博電視採訪時稱，布雷納德的表現說明為何聯儲局的任務是在監管事宜充當警察。民主黨籍參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）也表示，聯儲局應採取更強而有力的監管方式。

白宮官員：鮑威爾連任為最安全選擇

《華爾街日報》引述知情人士稱，鮑威爾的批評者，包括民主黨內的參議院前政策助手，最近聯繫了沃倫、布朗等反鮑威爾陣營內的有力人士，希望說服白宮撤換鮑威爾。不過部分白宮官員認為，考慮到當前面臨一系列棘手的經濟問題，包括通脹居高不下，以至Delta變種病毒為前景帶來的不確定性，讓鮑威爾連任是最安全的選擇。一名白宮官員向《華爾街日報》稱，拜登將以經濟先行，任命他認為「最能有效實施貨幣政策」的人選。

聯儲局前任主席、現任財長耶倫（Janet Yellen）曾公開讚揚聯儲局在鮑威爾領導下表現出色。暫未能判斷耶倫在遴選過程的影響力，不過沃倫的力量不容小覷。8年前，奧巴馬政府考慮提名前財長薩默斯（Lawrence Summers）擔任聯儲局主席時，沃倫曾團結反對薩默斯的陣營，促使薩默斯退出競逐聯儲局主席，為奧巴馬提名耶倫鋪平道路。

不過當前的情况有所不同，因為鮑威爾是共和黨人，他於2011年獲奧巴馬提名為聯儲局理事，並於2017年由特朗普任命為聯儲局主席，令他普遍受到兩黨歡迎。分析認為，若鮑威爾獲提名，其在參議院的提名表決，可望獲大比數通過。鮑威爾在2018年參議院的提名確認表決，獲84名參議員支持，這些參議員仍有68人在位。不過以沃倫為首的進步派人士可能會掀起黨內鬥爭。沃倫於2013年阻止了魏斯（Antonio Weiss）的財政部次官任名，儘管他之後仍擔任財政部顧問。

在貨幣政策方面，鮑威爾與布雷納德的看法近似，但布雷納德近期積極主張聯儲局開發數碼美元，與沃倫意見相若，反觀鮑威爾則認為，未能確定開發數碼美元的風險是否大於利益。由於沃倫在拜登團隊內不乏親信，預料沃倫的取態對金融職位的任命有重大影響。

沃倫曾成功阻財金官員任命

非牟利組織「全美金融改革聯盟」（Americans for Financial Reform）高級研究員格爾丁（Erik Gerding）指出，對於那些關心拜登政府的金融監管、氣候變化和消除種族貧富差距等優先事項的民主黨人來說，再次任命鮑威爾將令人失望。觀察家認為，若拜登政府要履行競選時的氣候政策承諾，將需要一位在氣候問題持鷹派立場的聯儲局主席，而鮑威爾在聯儲局的往績，顯示他並非氣候鷹派。

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