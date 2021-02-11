ESR擬伙荷退休基金GIC組新平台投資中國

共出資10億美元 可追加倍增

ESR表示，是次組建新平台，有助恐固與投資者的關係，並進一步擴大在內地的投資，及預計內地的物流市場將持續增長。

在今次合作之前，參與管理荷蘭退休金存託的機構Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool，在ESR已持股約6.9%。至於GIC方面，除了在ESR佔股5.96%，亦曾經與ESR合作，在今年4月份合作從黑石方面，收購澳洲的工業及物流物業組合，代價為37.65億澳元。雙方更於去年底組建策略伙伴，投資印度的物流及工業物業項目，同時亦曾經出售6項內地物業予雙方組建的公司。

ESR等今次組建的新中國發展平台，將投資於由其採購、開發和管理內地選定市場的倉儲或倉儲與工業混合用途物業，料於今年10月底完成註冊成立。ESR、荷蘭退休基金及GIC將各佔這個新平台的20%、40%及40%。若三方落實追資，可將出資額倍增至20億美元。