美債息急跌帶動科技股升 標指創新高

不過，債息下跌不利銀行股表現，花旗（美：C）、摩根大通（美：JPM）跌1.22%和1.12%。消費信心受影響，拖累可選消費股下跌，亞馬遜（美：AMZN）跌0.29%，Shopify（美：SHOP）跌0.35%。總結全周，道指上升0.87%，標指上升0.71%，連升第二周，納指下跌0.09%。不過據彭博統計，周五標指成分股交易額淡薄，跌至去年平安夜以來最低水平。

目前有456家標指成分股已公布第二季業績，約85%企業盈利好過預期，嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders認為，雖然大部分公司盈利好過預期，但跑贏幅度也在市場估計範圍。她認為企業盈利及後按年增長，難免進一步放慢。投資者不應只着重營收增幅，同時需留意公司對通脹、利潤率和對未來業績指引的看法。

港股ADR比例指數微升

恒指夜期上周五升0.14%報26,348點，低水44點，港股ADR比例指數升0.06%，收報26,406點。不過，反映中概科技股的納斯達克金龍中國指數跌2.76%，連跌4日。軟銀行政總裁孫正義上周四表示暫停在中國進行更多投資，願景基金有投資叮咚買菜（美：DDL）跌14.23%，滿幫（美：YMM）跌11.91%，滴滴（美：DIDI）跌5.56%。