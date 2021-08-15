索羅斯上季沽清Archegos爆倉股

索羅斯旗下基金，截至第二季末市值為59.34億美元，按季上升11.25%。期內沽清83隻個股，其中最大為ViacomCBS，截至首季末原持430.79萬股，佔基金比重3.64%。索羅斯截至首季末曾持有7700萬股百度、4640萬股唯品會，分別佔持倉1.44%和0.87%，以及不足1%持倉騰訊音樂（美：TME）和Discovery Channel（美：DISCK）。

橋水減持中概教育股

Archeagos被斬倉後，百度、唯品會等雖然下跌逾兩成，但內地對科技股加強監管，令中概科技股在第二季再加深跌勢，百度下跌6.3%，唯品會和騰訊音樂跌幅更達33%和24%，ViacomCBS期內微升0.2%。索羅斯在第二季建倉電池股Proterra（美：PTRA）和資訊服務公司IMS Markit（美：INFO）。

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）亦在上周五披露截至第二季持倉，季末基金市值為155.88億美元，按季上升37.46%。該行次季減持多隻中概股，例如沽出5.35萬股京東ADR（美：JD），新東方（美：EDU）等中概教育股在7月因教育政策引發單日下跌逾半，橋水已在次季先行減持（見表）。此外，橋水亦將在首季建倉的Tesla（美：TSLA）沽出三分之一，持倉佔比由0.22%降至0.11%。

此外，維珍集團創辦人布蘭森上月成功升空，帶動維珍銀河（美：SPCE）股價一度急升，惟該公司公布披露文件，布蘭森上周以每股25.75美元至34.39美元，沽出1040萬股，佔公司股數4%，涉資3億美元，他仍有18%股權。維珍指資金將用於支持布蘭森的旅遊和休閒事業，和發展現有和新業務。上周五維珍銀河收報25.37美元，下跌2.2%，連續第四日下跌。