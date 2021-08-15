快樂蜂統一添好運股權

涉資4.1億 亞太區53間店舖

快樂蜂早於2018年起收購持有添好運亞太區經營權的Titan之45%及添好運新加坡公司，參與區內中式點心市場。隨着快樂蜂自此參與Titan的6次增資及增持行動後，到去年10月份持股已增至85%。到日前快樂蜂出資7156萬坡元（約4.1億港元），購入Titan餘下15%股權。由2018年5月至今，快樂蜂累計在添好運所屬的Titan參與投資2.28億坡元（約12.98億港元）。快樂蜂更於今年7月和Titan聯手在上海嘉里中心開設3間添好運店舖，首次以添好運的名義進軍內地市場。添好運本身由原龍景軒點心主管麥桂培聯同梁輝強，於2009年在旺角創辦首間添好運點心店起家，於2013年進軍新加坡市場，逐步擴大業務網絡，並且營運53家店舖。

快樂蜂由福建移民後代在菲創立

至於收購添好運營運權的快樂蜂，早於1978年由福建移民後代陳覺中在菲律賓成立，為當地銷售漢堡包及熱狗的連鎖餐廳，業務網絡已遍及全球。集團經營漢堡包連鎖店之餘，亦有參與收購台灣的永和豆漿大王、菲律賓中菜店超群及中國內地粥店宏狀元，亦參與Burger King等特許經營。集團亦成為生力集團、菲律賓長途電話（PLDT）及菲律賓航空之外，少數能夠衝出國際而為世人認識的當地品牌。

港人成立餐飲店

近年紛紛落入外資手上

除添好運之外，多個由港人發起而出名的中式餐飲連鎖店，近年紛紛落入外資手上。當中翡翠拉麵小籠包於2014年，幾經轉手，最後以1億美元轉售給LVMH旗下L Capital。另譚仔及譚仔三哥亦在2018年，以約19億元轉手日資東利多。