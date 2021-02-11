李華明女兒2960萬售天晉IIIA特色戶

持貨近7年獲利1107萬

就上述消息向李華明求證，他確認女兒持有的物業已沽出，並指一家已遷往西貢，是次屬「一間換一間」。

據土地註冊處資料顯示，李華明女兒在2014年9月1853萬元一手購入，持貨近7年，帳面獲利1107萬元，物業升值逾60%。

翻查資料，李華明在去年中以3800萬元購入信置（0083）西貢新盤133 PORTOFINO 3座頂層特色戶連兩個車位，單位實用1238方呎，附設天台919方呎，實呎30,694元。

另堅尼地城泓都錄追價成交，中原區域營業經理黃小江表示，有關單位2座低層F室，實用470方呎，2房望山海景，原業主以1040萬元放售，獲3組客爭購，及後獲一組用家追價至1062萬元承接，較最初叫價多22萬元或2%。原業主2012年以588萬元購入，持貨約9年，帳面獲利474萬元或81%。