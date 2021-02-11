青衣薈藍首批143伙5小時沽清 即晚加推32伙 折實均呎23556元

明報記者 甘潔瑩

事隔2年，青衣區再有全新盤推售，以折實售價388萬元起入場的薈藍，挾每伙均可承做高成數按揭的優勢，昨日正式開售，銷售場地位於旺角家樂坊，不少準買家一早已抵達銷售場地。據悉，項目在昨早上9時進行揀樓，僅5個多小時，推售143伙已全數售出。

Wetland Seasons Bay累收4800票

宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍首輪銷售143伙，已全數完成簽署臨時買賣合約，反映項目獲買家垂青。發展商即晚加推價單5號共32伙，售價由536.8萬至610.1萬元，實呎由26,284至29,473元，計算最高折扣15%，折實售價由456.28萬至518.585萬元，折實實呎22,341至25,052元。

何文田瑧樺8伙撻訂戶售7伙

另一邊廂，正接受認購登記的新地Wetland Seasons Bay第1期，市場消息稱，項目3日累收4800票，以已開價的368伙計，超額認購逾12倍。據悉，發展商將在日內上載銷售安排，計劃在周末首輪發售。

至於其他新盤方面，新世界（0017）昨日更新何文田窩打老道的成交紀錄冊，該盤新增8宗撻大訂個案，包括3伙開放式、3伙1房、2伙開放式單位，當中7伙是在2019年首日銷售當日，並昨日早上重售相關單位，售出7伙，現尚餘1伙2房單位待售。

維港滙II招標售出兩伙

由會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨日以招標形式售出兩伙，分別為第2座22樓C室及2座23樓C室，同屬實用面積797方呎、3房連套房及多功能房間隔，分別以2311.3萬元及2319.27萬元售出，實呎2.9萬及2.91萬元。另維港滙III亦售出2伙，單日吸金6359.51萬元。

另信置及莊士機構（0367）合作發展的旺角ONE SOHO，昨日售出兩伙，其中一伙為8樓A1室，實用面積285方呎，成交價729.3萬元，實呎25,591元。