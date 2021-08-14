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經濟
2021年8月14日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
樓價指數破頂 疫情低位升一成 CCL首升穿191點 分析指移民潮對樓市影響不大
Wetland Seasons Bay 加推123伙折實均呎破1.4萬
祥華邨辣稅盤不足3年扣稅後仍賺2倍
元朗流業街地收16標書 同區地收標最多
新地元朗錦田農地申建太陽能發電系統
蒙民偉家族8132萬購新東海商業中心5伙
港府上調全年GDP預測至6.5% 消費開支帶動 上季終值上修至7.6％
政府經濟顧問：移民對港經濟影響微
銀保監整治互聯網保險 科指挫2% 網信辦：上月受理舉報案件按年升15.2%
內地經濟續復蘇 招行上半年純利升23%
受惠「國潮復興」 李寧上半年純利升1.87倍
Adidas落實191億售Reebok
證監廉署拘5人 包括上市公司董事 涉收利益令上市公司批貸款予高層
國泰7月日均客運量創今年新高
東瀛遊預警 半年虧損擴至7000萬
創興銀行中期多賺33% 派息維持每股11仙
理想汽車納恒生綜指 北水或可買
BOSSINI去年虧損收窄至1.55億
彩星玩具上半年轉賺1448萬
Disney+訂戶倍增勝預期 迪士尼季度轉賺9億美元 股價早段揚
渾水創辦人停沽空Tesla
美二手樓價中位數次季升23%
陸振球：人口減少無礙樓價破頂
周末睇樓好去處
Wetland Seasons Bay首設開放式戶
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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樓價指數破頂 疫情低位升一成 CCL首升穿191點 分析指移民潮對樓市影響不大
Wetland Seasons Bay 加推123伙折實均呎破1.4萬
祥華邨辣稅盤不足3年扣稅後仍賺2倍
元朗流業街地收16標書 同區地收標最多
新地元朗錦田農地申建太陽能發電系統
蒙民偉家族8132萬購新東海商業中心5伙
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