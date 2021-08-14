渾水創辦人停沽空Tesla

稱低估馬斯克集資能力

布洛克稱，沽空特斯拉的人往往把特拉斯與通用（美：GM）、福特（美：F）等傳統車廠相比，認為其生產規模不足，但對於特斯拉來說，其規模並不依賴產量或銷量，而是資本方面的規模。他說，馬斯克的自戀，是他蔑視特斯拉的原因之一，但自己低估馬斯克籌集資金和吸引股東的能力。他聲言，現實情况是生活中一定程度的廢話是必要的，甚至是可取的，馬斯克多年的謊言、與空軍的戰爭，踐踏各種規則，這些都讓特斯拉的資本規模壯大，甚至遠超任何競爭對手，隨着特斯拉的市值達到7000億美元，這讓其在融資方面有很大的選擇餘地。不過馬斯克周四在Twitter發帖，透露汽車晶片供應鏈受到極大限制。特斯拉股價昨早段微跌。

Airbnb料今季收入創新高

隨着疫苗接種推展，旅遊住宿平台Airbnb（美：ABNB）次季收入增至13.4億美元，按年增長近3倍，較2019年同期升10%。上季虧損收窄至6800萬美元，較去年同期的5.756億美元虧損收窄88%。Airbnb預期，第三季收入將創新高，但警告Delta變種病毒可能導致疫情惡化，為其業務帶來不確定性。

雖然經濟活動重啟，餐廳已重新開業，外賣速遞平台DoorDash（美：DASH）第二財季收入仍按年急增83%至12.4億美元，反映外賣行業的韌力。但由於一筆價值1.38億美元的基於股票薪酬支出，公司上季虧損1.02億美元。

（綜合報道）

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