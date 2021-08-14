Disney+訂戶倍增勝預期 迪士尼季度轉賺9億美元 股價早段揚

分析認為，Disney+訂戶迅速增長，很大程度由於折扣優惠，以及其Hotstar串流平台在印度及東南亞吸客。Hotstar上季在馬來西亞和泰國推出，帶動用戶增長。截至6月底，Hotstar訂戶佔Disney+整體訂戶人數約40%（約4600萬）。不過Disney+訂戶的平均支出遠低於Netflix（美：NFLX）等競爭對手。Disney+訂戶上季平均開支按年跌約一成至4.16美元。

相比下，Netflix訂戶增長在疫情消退後大幅放慢。在4至6月季度，Netflix全球訂戶季度增長放緩至154萬，是近10年最微弱的季度增長。截至6月底，Netflix訂戶總數約2.09億。

串流業務虧損按年收窄一半

為與Netflix等對手加強競爭，迪士尼投入大量成本建構串流媒體服務組合。內容製作、營銷、技術設施等開支，令迪士尼上季串流媒體業務損失近3億美元，但虧損已較去年同期收窄一半。迪士尼上季傳統電視業務經營利潤按年跌33%至22億美元。

迪士尼行政總裁查佩克（Bob Chapek）重申，直接面向消費者的串流媒體業務仍是優先任務，並指即使電影院重新開放，觀眾仍不大願意購票入場。

樂園業務錄3.56億美元經營利潤

查佩克稱，儘管面臨疫情的持續挑戰，迪士尼仍處於「強勢地位」。隨着疫苗接種推展，迪士尼的主題樂園及度假村恢復營業，吸引更多家庭前往美國佛州和加州主題樂園度假。「迪士尼樂園、體驗與產品」（Disney Parks, Experiences and Products）業務扭轉過去4季虧損（合共虧損36億美元），上季錄3.56億美元經營利潤。

佛州奧蘭多迪士尼世界度假區和上海迪士尼上季全季開放，去年同期迪士尼世界度假區全季關閉，上海迪士尼開放48天。香港迪士尼上季開放72天，較去年同期10天大增。不過與疫情爆發前相比，迪士尼主題公園整體收入仍減少40%以上。

迪士尼稱，雖然Delta變體病毒導致新冠感染個案激增，但主題公園的預訂量仍然「非常強勁」。迪士尼財務總監麥卡錫（Christine McCarthy）稱，酒店房間、商品和餐飲支出「異常強勁」，除非疫情出現變化，否則迪士尼計劃增加其主題樂園度假村的入場人數。

（綜合報道）

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