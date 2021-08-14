彩星玩具上半年轉賺1448萬

【明報專訊】彩星玩具（0869）公布，上半年扭虧為盈，因營業額按年飈升1.55倍至2.14億元，增長主要受惠「Godzilla vs. Kong」電影上映，相關產品系列表現良好，以及「Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir」玩具系列需求持續強勁，帶動公司由虧轉盈，純利錄得1448.3萬元，去年為虧損5263.8萬元。彩星玩具昨天績前收報0.72元，升4.35%。
公司預計，新冠肺炎疫情繼續對下半年的經營環境構成嚴峻挑戰。全球供應鏈備受打擊、物流成本激增且尚未呈現緩和迹象。由於積極的存貨計劃，貨櫃集裝箱費用大幅上升並無對今年上半年的毛利率產生影響，惟下半年將開始有所影響。彩星玩具表示，正積極與供應商合作，盡可能減少成本上漲及船運延期之影響。 期內，該公司的玩具銷售毛利率為52%，按年增加6個百分點。
彩星集團中期虧損收窄至1.43億
玩具業務表現亮眼，帶動彩星集團（0635）中期收入按年急升56.5%至3.27億元，加上投資物業重估淨虧損由去年同期的3.1億元收窄至期內的1.43億元，使公司擁有人應佔虧損收窄至6461萬元；去年同期為虧損2.65億元。集團派中期息每股1.5元，按年持平。彩星集團績前收報0.91元，無升跌。