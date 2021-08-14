彩星玩具上半年轉賺1448萬

公司預計，新冠肺炎疫情繼續對下半年的經營環境構成嚴峻挑戰。全球供應鏈備受打擊、物流成本激增且尚未呈現緩和迹象。由於積極的存貨計劃，貨櫃集裝箱費用大幅上升並無對今年上半年的毛利率產生影響，惟下半年將開始有所影響。彩星玩具表示，正積極與供應商合作，盡可能減少成本上漲及船運延期之影響。 期內，該公司的玩具銷售毛利率為52%，按年增加6個百分點。

彩星集團中期虧損收窄至1.43億

玩具業務表現亮眼，帶動彩星集團（0635）中期收入按年急升56.5%至3.27億元，加上投資物業重估淨虧損由去年同期的3.1億元收窄至期內的1.43億元，使公司擁有人應佔虧損收窄至6461萬元；去年同期為虧損2.65億元。集團派中期息每股1.5元，按年持平。彩星集團績前收報0.91元，無升跌。