理想汽車納恒生綜指 北水或可買

恒指公司在收市後公布，理想汽車符合快速納入資格，獲納入恒生綜合指數旗下部分分類指數，包括恒生綜合行業指數（非必需性消費）、恒生綜合大型股指數以及恒生綜合大中型股指數，有關改動均於本月26日起生效。

其他新股方面，據路透社旗下IFR引述消息人士透露，昨日截止認購的心瑋醫療（6609）計劃以招股價上限171元定價，集資約11.3億元，下周五（20日）掛牌上市。高盛及中金為聯席保薦人。

華氏醫藥擬港上市集資逾23億

路透社旗下IFR又指出，內地臨牀研究機構華氏康源醫藥科技（華氏醫藥）擬今年內來港上市，集資約3億美元至4億美元（約23.35億港元至31.13億港元），瑞信及華泰為聯席保薦人。

據資料顯示，華氏醫藥於今年7月完成最新一輪融資，投資金額達5000萬美元，老股東奧博資本以及浦銀國際也繼續參與投資。該公司在去年9月完成B輪融資，當時除奧博資本和浦銀國際外，李兆基家族基金也有投資。