創興銀行中期多賺33% 派息維持每股11仙

【明報專訊】受惠非利息收入大增，創興銀行（1111）上半年錄得9.51億元純利（見表），按年增33.05%，期內每股盈利0.82元，按年多28.13%，但中期息按年不變，仍為每股0.11元，副主席兼行政總裁宗建新解釋，主要是符合新監管要求，總資本比率於今年6月為16.58%，在業界中屬較低水平。展望下半年，低息環境持續，認為如何管理淨息差是一項挑戰。
淨息差跌至1.33厘
業績公告顯示，減值準備前之營業溢利為12.83億元，按年增9.92%；淨利息收入16.03億元，按年升9.6%；上半年淨息差1.33厘，較去年同期跌0.08厘。
淨費用及佣金收入增長39.84%至2.93億元，主要由於貸款相關業務之費用收入及證券買賣佣金增加。今年6月底，普通股權一級資本比率為11.22%。
該行本月底舉行特別股東大會，就私有化做表決，宗建新昨日在傳媒電話會議上拒評對通過私有化的信心，惟他提到，監管機構對資本充足有要求、該行業務亦有需求，認為該行未來或會有資本補充的動作，例如發債、股東注資等。
與內地銀行商理財通合作
跨境理財通方面，宗建新表示，該行已與內地一家股份制銀行商討，合作開發理財通產品及業務，產品清單及系統建設工作都正在推進，相信理財通開通後對該行的香港財富管理業務，包括產品銷售等收益帶來一定支持。