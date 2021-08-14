國泰7月日均客運量創今年新高

仍較疫前水平跌92.9％

林紹波表示，上月29日接載了2585名乘客，是今年迄今為止單日客數新高。他續指出，月內從中國內地經香港轉機到美國及加拿大的需求依然強勁，以及從內地前往東南亞（特別是雅加達和河內）的航班需求殷切，有助填補上月因暫停由英國、菲律賓和印尼等地來港航班而減少的客量。他表示，月內集團又恢復前往奧克蘭、河內、金邊、特拉維夫及武漢的客運航班。

貨運方面，運載12.16萬公噸貨物及郵件，按年升19.1％，但較2019年同期疫情前水平仍跌28.4%。月內貨物及郵件收入噸千米數按年上升17.8%。貨運力按年升10.1%，但較未有疫情前跌38.9%。

國泰表示，上月貨運力按月升12.1%，以及已全面恢復所有定期貨機航班，及增加只載貨客機航班33%。

駐港機艙服務員91%已接種疫苗

首7個月，載客人次按年跌95.2%，運力跌81.9%，收入乘客千米數跌94.3%；載貨量按年跌12.7%，運力跌26.7%，貨物及郵件收入噸千米數則跌15.2%。國泰期望，今年第四季的營運運力可達到疫情前約30%。但是，這目標極度依賴旅遊限制得以放寬。展望客運方面，留學生於8月及9月陸續返回英、美校園，有利業務。貨運方面，即使現時是貨運業務的傳統淡季，整體需求持續上升，為踏入旺季創造良好勢頭。

國泰亦透露，集團有88％的駐港員工已預約接種或已接種新冠疫苗，包括99％的駐港機師和91%的駐港機艙服務員。駐港機艙服務員的接種情况較6月的76％，按月明顯上升。