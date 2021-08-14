證監廉署拘5人 包括上市公司董事 涉收利益令上市公司批貸款予高層

明報記者 蔡穎霖

有關部門透露，5名被捕人士涉嫌串謀他人收受利益，致使該上市公司批出多筆大額貸款予數家公司，以及延長有關還款期。調查發現，部分貸款者由該上市公司高層人員或其相關人士操控，並拖欠還款，令該上市公司無法收回大部分貸款。在聯合行動中，證監會與廉署搜查多個地方，包括該上市公司的辦公室；由於調查仍在進行中，現階段不會作出進一步評論。

新威國際被指涉案 周四起停牌

事實上，新威過去數年亦遭不少問題纏繞，在執行董事兼秘書梁志輝於2018年7月，因涉及賄賂活動被廉署拘捕協助調查後，公司去年5月亦出公告，指3月時任核數師收到匿名函件，「踢爆」新威自2016至2018年間提供6筆貸款涉嫌虛假，指控曾經作出減值而最終令借款人毋須還款；最終核數師因無充足及適當之審核憑證以確認有關減值虧損，對公司2019年度經審核業績發表保留意見。

核數師去年3月收「爆料」匿名函件

據新威公告指出，核數師之所以發表保留意見，當中無充足審核憑證以確定2019年底的應收貸款帳面值約7.41萬；及年內應收貸款減值虧損1.17億元是否應於該年度確認。另外亦因為公司與新威新能源有關就收購附屬公司已付可退還按金之帳面值約0元，及期內就收購附屬公司已付按金之減值虧損1億元是否應於該年度確認。

公司昨盈喜 指上半年虧損大減

翻查年報顯示，公司近年只有透露貿易應收款項減值虧損撥備淨額，而沒有明確列出信貸認減值虧損細項，金額亦只是331萬元至1670萬元。另公司最新年報顯示，因放債人牌照不作續期，故年內沒有應收貸款金額。

新威國際自本月12日停牌，以待刊發內幕消息之公告。公司昨天傍晚則發盈喜，預計今年上半年綜合虧損按年減少約85%至95%，主要因為期內收入按年增加超過50%；以及跟去年同期虧損400萬元相比，其間產生自按公允值計入損益之金融資產的已變現及未變現收益總額約為1000萬元。