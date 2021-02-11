Adidas落實191億售Reebok

賠本出售 Adidas股價升2%

Adidas於2006年以38億美元收購Reebok，但Reebok其後業績一直欠佳，以致投資者一再要求集團將之出售。目前21億美元的交易作價，意味Adidas是賠本出售。Adidas昨晚股價約升2%。

多數代價將在交易完成時以現金支付，其餘部分包括遞延和或有對價，預計交易將於2022年第一季度完成，有意將大部分所得現金回饋股東。

疫情打擊Reebok復蘇計劃

Adidas行政總裁 Kasper Rorsted表示，Reebok一直是Adidas重要的部分，亦感謝團隊帶來的貢獻，相信今次易主後Reebok已企於長遠發展的最佳位置。

Kasper Rorsted在2016年出任Adidas行政總裁後，曾推出一系列措施以期改善Reebok長期低迷的表現，如關閉表現不佳的店舖，進一步削減開支等。2019年初，Reebok恢復盈利。不過，在疫情的打擊下，Reebok的復蘇計劃被中斷，迎來被出售的結果。