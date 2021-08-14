受惠「國潮復興」 李寧上半年純利升1.87倍

瑞信：消費者下半年或轉投Nike等

李寧昨早公布中期業績，開市後股價一度衝高至90元，但其後倒跌至低見83.4元；午後則逐步回升，最終收升1%至87.4元。集團今年上半年收入達101.97億元，較去年同期升65%。期內毛利率錄55.9%，按年增6.4個百分點；而經營利潤率則按年升10.4個百分點至24.9%，維持不派中期息。

同店銷售方面，李寧第二季整體平台錄80%至90%低段增長，其中以零售市場走勢強勁，季內達90%至100%低段增長。集團首席財務官曾華鋒昨日於電話會議表示，第三季至今銷售較去年同期增長約25%至35%，並料全年收入增長指引上調至約40%至49%，而全年淨利潤率則預計達16%至17.5%；兩者均未及中期增幅，意味集團下半年銷售或減慢。

李寧強調暫未有收購計劃

集團執行主席兼聯席行政總裁李寧強調，集團將秉承「單品牌、多品類、多渠道」的經營策略，暫未有收購計劃。集團聯席行政總裁高坂武史補充指出，未來將保持在女裝、童裝、專業級別等具潛力，以及可持續性的板塊投入資源發展；而集團開店策略，亦會以高營利店舖為目標，並計劃加深高端城市的門店開拓。

李寧公布業績後，多家大行陸續發表研究報告，其中瑞信引述李寧的分銷商指，於7月份銷售增長放緩，主要受疫情及水災影響，惟早前遭抵制的Nike銷售已回升，預料品牌升勢持續。

報告又表示，李寧等國牌受益於抵制海外品牌的行動下，今年上半年業務展示強勁增長，惟這情况或在下半年逆轉，因為內地部分消費者仍然鍾情於品牌效應，或重投Nike等國際品牌。