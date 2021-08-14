內地經濟續復蘇 招行上半年純利升23%

非利息收入大增

招行是首家公布業績的主要內銀股，其增長亦一直高於其他大型銀行。上半年營業收入按年增長13.75%，當中淨利息收入為993.41億元，按年增長9.32%，主要受惠於生息資產的擴張，期內貸款及墊款餘額按年增長11.5%，淨利息收益率則按年微降0.01個百分點至2.49%；而非利息收入佔總收入的佔比超越四成，當中淨手續費及佣金收入錄得522.54億元，按年增23.62%，主要涵蓋託管費、基金管理費及代理服務手續費等。其他非利息收入亦按年增14.74%至172.35億元。

不良貸款率微降至1.01%

貸款質素方面，上半年招行的不良貸款率按年減少0.06個百分點至1.01%，撥備覆蓋率按年增1.78個百分點至439.46%。

公司貸款的不良率由去年底的1.58%降至6月底的1.57%，但其中房地產行業的不良率由去年底的0.3%大幅增至1.07%，惡化程度僅次於採礦業，而集團十大借款人當中，有兩個正是房地產行業。至於零售貸款的不良率，由去年底的0.81%改善至0.76%。

招行昨日績前收報65.45元，升0.77%。