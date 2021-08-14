銀保監整治互聯網保險 科指挫2% 網信辦：上月受理舉報案件按年升15.2%

眾安在綫兩日跌15%

另外，國家網信辦舉報中心數據指出，7月全國受理舉報案件1685.6萬宗，按年升15.2%。其中，微博、百度（9888）、阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、京東（9618）等主要網站受理量佔74.8%。科技股昨拖累恒指表現，阿里巴巴及騰訊均跌逾2%，美團（3690）跌1.4%，小米（1810）跌幅3.2%。恒指全日跌126點或0.48%，報26391點。至昨晚10時，恒指即月夜期26,273點，低水119點。

恒生科技指數昨跌1.93%，報6589點，30隻科指成份股當中25隻昨報跌，跌幅最大的是華虹半導體（1347），報43.5元，跌8.52%。國指跌0.93%。港股成交金額1258億元，按日少7.35%。北水南下昨合計淨流出22.53億元。

盈喜股思捷 逆市升近兩成

總結全周，恒指累升0.81%或212點，本周表現最佳藍籌是中海外（0688），累升13.9%（見表），海底撈（6862）、創科實業（0669）亦累升逾13%。

表現最差藍籌是信義光能（0968），累跌8.06%，舜宇（2382）及港交所（0388）亦分別累跌逾6%及逾5%。

前日發出盈喜的思捷環球（0330），股價昨最高飈三成，收市仍升19.36%，報0.74元。前日公布業績後獲大行上調目標價的太古A（0019），昨股價升7.87%，報53.45元。