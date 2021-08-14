政府經濟顧問：移民對港經濟影響微

「人口減少 因疫情扭曲數據」

被問到人口減少，政府經濟顧問歐錫熊表示，出生率偏低及人口老化導致自然流失，香港居民淨流出主要源於疫情下各國的關口管制，以致在外地的港人或外傭無法回港。他又表示，許多經濟數據因疫情關係，出現扭曲狀况，要待疫情減退才能反映正常情况。

至於由去年4月至今年3月底的年度，以永久離港為由提早提取強積金的金額增加，歐表示，去年以來流入港元體系的資金超過3000億元，港元存款按年增長亦有逾6%，60多億元強積金金額的流出對本港經濟影響實屬輕微。歐補充，政府關注港人移民問題，惟暫時未有實質移民數據作參考，因此是否對勞工市場及經濟造成影響是言之尚早。

另外，歐認為，連串政治事件，包括中美摩擦及爭拗，對本港經濟沒有太大影響，在港實施《反外國制裁法》也是合理回應。他指出，本港上半年經濟有較顯著的反彈，是源於社會秩序較穩定，因應《港區國安法》實施及完善選舉制度，商業可以較正常運作，有關舉措製造有利條件吸引更多來港的投資。